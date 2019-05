Maurizio Costanzo vs Pamela Prati/ “Matrimonio con Mark Caltagirone? È una stronz*ta”

Pamela Prati e Mark Caltagirone avrebbero dovuto sposarsi l’8 maggio. Il matrimonio, però, è stato rimandato per motivi di salute e la notizia non solo ha rapidamente fatto il giro del web, ma ha sollevato nuove polemiche. A commentare le nozze rinviate tra la showgir sarda e il suo fidanzato che continua a non mostrarsi nonostante sia intervenuto telefonicamente nella scorsa puntata di Live, Non è la D’Urso, è anche Maurizio Costanzo che, nel suo salotto, ha ospitato Alfonso Signorini il quae ha confessato di aver vissuto un’esperienza simile a quella di Pamela Prati. “Io come Pamela Prati. Siamo nel 2009 e quindi 10 anni fa. Io fui contattato su Facebook da un tale Lorenzo Coppi, bello come il sole, biondo, atletico. Nel frattempo vengo contattato, da quella che si presentò come la sua migliore amica, che è l’attuale manager di Pamela Prati, una certa ‘donna Pamela’. Questa storia è inquietante ragazzi, mi hanno fregato. La seconda agente di Pamela Prati invece, si dice sposata con un certo Simone Coppi e quindi ritorna il nome Coppi”, ha raccontato Signorini al Maurizio Costanzo Show. Di fronte al racconto del direttore di Chi, Maurizio Costanzo ha commentato così tutta la vicenda: “Diciamo che ci sono i gossip, ci sono i pettegolezzi e ci sono anche le stron*ate. E questa lo è”.

Pamela Prati e Mark Caltagirone: nozze rinviate o annullate?

Il matrimonio di Pamela Prati e Mark Catagirone è stato rinviato o annullato definitivamente? Al momento è difficile togliere il punto interrogativo. L’agente della Prati, infatti, Pamela Perricciolo, come riporta il settimanale Oggi, ha dichiarato: “Il matrimonio è rimandato a data da destinarsi. Pamela sta male, ha perso non so quanti chili, ha bisogno di riposare e Marco, che si trova all’estero, sta tornando in Italia per starle accanto. Il matrimonio si farà più in là, ma la data non è stata ancora fissata”. Il matrimonio, dunque, dovrebbe essere celebrato. Sulle nozze più discusse degli ultimi mesi, dunque, potrebbe inotre svelare nuovi retroscena Verissimo che aveva ottenuto l’esclusiva come aveva spiegato la stessa Pamela Prati durante l’intervista riasciata a Sivia Toffanin. La showgir, dunque, romperà presto nuovamente il silenzio per annunciare la nuova data delle sue nozze?

