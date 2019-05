Mauro Faettini e Lisa si sposano/ Uomini e Donne: l’annuncio dopo due anni d’amore

Nuofi fiori d’arancio per una coppia di Uomini e Donne. In attesa del fatidico sì di Clarissa Marchese e Federico Gregucci che diventeranno marito e moglie il prossimo 30 maggio, una coppia che si è conosciuta e innamorata nel parterre del trono over annuncia il matrimonio. Si tratta di Mauro Faettini e Lisa che, dopo aver lasciato la trasmissione per vivere la storia lontano dalle telecamere, non solo stanno ancora insieme, ma hanno anche deciso di fare l’importante passo diventando marito e moglie. Mauro e Lisa hanno annunciato l’importante passo nello studio dove il loro amore è nato. Ospiti della nuova registrazione del trono over, infatti, i due hanno condiviso con tutti la loro felicità.

UOMINI E DONNE: L’ANNUNCIO DI MAURO FAETTINI E LISA

Nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne dedicata ancora alle vicende sentimentali di Gemma Galgani, ma anche di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Mauro Faettini e Lisa, ospiti di Maria De Filippi, hanno annunciato le nozze. “Dopo che è stato mostrato un filmato, la coppia è entrata in studio per raccontare come si è evoluto la loro relazione e – a sorpresa – hanno annunciato le nozze che si celebreranno il prossimo anno”, scrive il Vicolo delle News. I due stanno insieme ormai da due anni. La coppia, infatti, lasciò il parterre del trono over nel 2017. Mauro ha letteralmente conquistato il cuore della compagna che, all’inizio della loro storia, sempre ai microfoni di Uomini e donne, confessò di essere gelosa: “Con un manzo così come si fa a non essere gelose!” , dichiarava l’ex dama.





