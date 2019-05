Mauro Signore è morto/ Il fonico di Made in Sud investito e ucciso a Los Angeles

Sono ore concitate queste per i fan di Made in Sud e per i famigliari del giovane Mauro Signore, il fonico di Made in Sud, investito e ucciso a Los Angeles. Nei giorni scorsi la trasmissione comica di Rai2 ha dato il proprio saluto a Mauro con tanto di foto sul led e un tenero ciao ma solo in queste ore si è tornato a parlare di lui per via dei dettagli dell’incidente che lo ha ucciso e anche per via del ritorno della salma tanto attesa nella sua città natale per l’estremo saluto. La morte di Mauro Signore è avvenuta a fine aprile in quel di Los Angeles dove il 35enne fonico da anni della nota trasmissione, si trovava per una vacanza ospite di un amico. Nelle prossime ore sarà più chiara la dinamica della morte del giovane Mauro Signore ma, intanto, la famiglia è già andata oltreoceano.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE E L’ADDIO A MADE IN SUD

Il tecnico del suono collaborava alla trasmissione di Rai2 dal 2009 come fonico con produzioni televisive ed è stato proprio Made in Sud a lanciare la sua notizia nella scorsa puntata con un semplice e sentito “ciao” pronunciato dai conduttori e dai presenti sul palco e i fan si sono subito interessati all’accaduto. Dall’altra parte invece ci sono amici, colleghi e conoscenti di Mauro e, in particolare, il cugino che proprio sul suo profilo social ha lasciato intendere che il giovane sia morto in seguito ad un incidente stradale. La famiglia ha avviato le pratiche per portare la salma in Italia e per capire la dinamica dell’incidente che lo ha ucciso. Intanto a Santa Maria tutti attendono il rientro della salma per un ultimo saluto.

