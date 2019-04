Max Bertolani e mamma Nadia a Vieni da me/ Nuove rivelazioni su Pamela Prati?

Max Bertolani, dopo essere stato ospite di Storie Italiane, torna in tv come ospite della puntata odierna di Vieni da me. Dopo aver ascoltato i ricordi di Marco Carta, Caterina Balivo accoglie nel proprio salotto Max Bertolani e mamma Nadia che raccontano dettagli della loro vita privata svelando anche dettagli inediti. Sorridente e in perfetta forma, Bertolani è pronto a svelare i segreti del suo rapporto con mamma Nadia, ma anche a ripercorrere quella che è stata la sua carriera e la sua vita amorosa. Il nome di Max Bertolani è legato soprattutto a Pamela Prati con cui ha vissuto un’importante storia d’amore. Ai microfoni di Caterina Balivo, dunque, l’ex fidanzato della Prati svelerà i retroscena della loro storia, finita ormai da tempo? Il pubblico di Raiuno è pronto ad ascoltare anche i racconti di mamma Nadia.

Max Bertolani a Vieni da me: nuove rivelazioni sulla sua storia con Pamela Prati?

La storia d’amore di Max Bertolani e Pamela Prati è durata diverso tempo, ma è tornata alla ribalta per l’imminente matrimonio della showgirl con Marco Caltagirone. Ai microfoni di Storie Italiane, Bertolani, parlando di Pamela Prati, ha ricordato gli anni vissuti con lei, usando parole davvero positive: “Sono stati tre anni fantastici. E’ allegra, simpatica. Amava i cagnolini ed aiutare il prossimo. E’ generosa, altruista. Volevo creare una famiglia, dei figli. Evidentemente era una cosa che volevo solo io. Ci ho messo due anni per dimenticarla. Non riuscivo a intraprendere altre storie. Avevo in mente solo lei. E’ stata una bella cicatrice. Oggi fa male ancora. E’ una sconfitta. Io amavo quella donna. Tante situazioni esterne hanno influito”.

