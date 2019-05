Max Gazzè/ Video, grande attesa per il cantautore (Primo maggio Taranto)

Max Gazzè sarà tra gli artisti che si esibiranno oggi, 1 maggio 2019, al Concerto di Taranto. 51 anni originario di Ragusa ma nato a Roma è il cantautore e bassista italiano più particolare degli ultimi anni, che vanta numerosi successi e collaborazioni. Studia e fa il suo esordio come musicista, arrangiatore e coautore all’interno di una band inglese con cui si esibisce quasi per tutta l’Europa nei primi anni della sua carriera, lavorando nel frattempo anche come produttore. È in Italia però che prende il via la sua carriera e inizia ad ottenere consensi e successi: collabora con numerosi ed importanti artisti della scena musicale italiana e inizia a lavorare al suo primo album, il cui titolo è Contro un’onda del mare. Successivamente esce il famosissimo brano con Niccolò Fabi Vento d’estate e il secondo album, La favola di Adamo ed Eva. I seguenti album continueranno a ricevere sempre più consensi della critica, da quello del 2000 intitolato col suo nome, a Ognuno fa quello che gli pare, Un giorno, Tra l’aratro e la radio, Quindi?, L’uomo sinfonico, Sotto casa, Il Padrone della festa e Maximilian del 2015. Questi anni sono caratterizzati anche dalle numerose partecipazioni al Festival della canzone italiana a Sanremo con brani diventati iconici, come Il solito sesso e Sotto casa.

Max Gazzé, Concerto di Taranto: l’esplosione live

È proprio in questi anni che anche la carriera live di Max Gazzé, ospite al Concerto di Taranto, prende forma e consistenza con le numerose date sole out dell’European Live Club Tour, i live italiani estivi e il tour europeo sempre tutto esaurito con gli amici e colleghi Daniele Silvestri e Niccolò Fabi. Nel 2016, inoltre, l’artista romano ha affrontato anche la sua prima tournée mondiale, arrivando a suonare a Montreal, Toronto, Chicago, Boston, New York, Miami, Los Angeles, Tokio e Shangai. Negli ultimi anni Max ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, vincendo anche il premio come miglior composizione con il brano La storia di Cristalda e Pizzomunno. A Taranto nel concerto del primo maggio sarà presente anche lui tra i numerosi artisti a festeggiare i lavoratori senza ricevere naturalmente un contributo e a ricordare ai suoi ascoltatori che questa estate tornerà in tour per l’Italia: annunciate già le date di Scandiano, Legnano, Udine, Barolo, Perugia, Genova, Reggio Calabria e Anzio con calendario però in continuo aggiornamento.

Una nuova versione di Una musica può fare di Max Gazzè





