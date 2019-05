Max Pezzali e Debora Pelamatti si sono sposati/ Un “silenzioso” sì a Pavia per loro

Quello che per tutti è ancora uno dei ragazzi degli 883 alla fine non solo è cresciuto ma ha deciso di dire sì alla sua compagna e sposarsi in gran segreto. Nelle ultime ore impazza il gossip e la rivelazione è che Max Pezzali e Debora Pelamatti si sono sposati in gran segreto in quel di Pavia, o almeno così sembra visto che i due hanno tenuto la bocca ben serrata sull’evento che si è tenuto dieci anni dopo il divorzio del cantante dalla prima mogli. A dare la notizia ci ha pensato Il Giornale di Pavia che parla di una cerimonia segreta che si sarebbe tenuta addirittura il mese scorso alla presenza di amici intimi e familiari. In particolare, i due si sarebbero detti sì lo scorso 29 aprile con una cerimonia privatissima alla quale non avrebbero preso parte i vip o persone note (nemmeno colleghi) ma solo le persone a loro più care.

UN MATRIMONIO “SILENZIOSO” PER MAX PEZZALI

A quanto pare alla fine Max Pezzali ha ceduto al fascino e alla voglia di qualcosa di più proprio per via dell’amore che da tre anni lo lega a Debora Pelamatti che ha conosciuto nella sua città proprio all’epoca post divorzio dalla prima moglie, Martina Marinucci. L’ex frontman degli 883 aveva giurato che sarebbe rimasto single a vita in più di un’intervista ma alla fine non è stato così e oltre dieci anni dopo dal suo divorzio, il 52enne ha ceduto dicendo sì alla sua Debora che già da tempo ha lasciato la sua Brescia per trasferirsi a Pavia. Secondo lo stesso Giornale sembra che i due abbiano scelto l’incantevole Villa Necchi, in provincia di Pavia, come location della funzione e del ricevimento alla presenza dell’ex sindaco della cittadina Alessandro Cattaneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA