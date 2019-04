Meghan Markle/ Dalla “lunga” gravidanza al ritorno in tv: quando nascerà il bambino?

Meghan Markle darà alla luce il suo bambino in questi giorni? Sembra ormai certo che il figlio dei Duchi del Sussex vedrà (finalmente) la luce proprio tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo per la gioia di tutti coloro che ormai da un “anno” attendono di scoprire come andranno le cose. In questi giorni non si parla d’altro e se alcuni sono convinti che Meghan Markle abbia messo la Regina Elisabetta alla graticola decidendo lei il posto dove partorire, come farlo e come pubblicare le prime foto del nascituro, altri sono convinti che si tratti solo di voci. Il fatto è che Meghan Markle non ha dato ancora alla luce il suo bambino e che in Inghilterra si inizia a fare un po’ di ilarità sulla questione e sulla gravidanza definita ormai “troppo lunga”. Sicuramente il fatto che i giornali abbiano parlato della gravidanza molto tempo prima dell’annuncio ufficiale non ha aiutato in questo senso ma oggi a Mattino 5 è Federico Gatti a parlare del parto previsto proprio per questa settimana (almeno secondo i calcoli e gli ultimi gossip).

TUTTO PRONTO PER IL PARTO REALE?

Lo stesso inviato rivela che in Inghilterra nessuno punta più sulla nascita di un maschietto ormai da due settimane e che questo potrebbe significare che qualcuno ha spifferato qualcosa di importante confermando che sia proprio una femminuccia quella che allieterà la vita del principe Harry. Vien da sè che se fosse davvero una femminuccia, in molti sono pronti a scommettere che il nome, o uno dei nomi, possa essere Diana. Enrica Bonaccorti si dice convinta che “l’arrampicatrice” Meghan punti su questo con la speranza, un giorno, di tornare sulla cresta dell’onda del mondo dello spettacolo. La conduttrice poi rilancia, magari la chiamerà Verdiana per non essere spudorata… che abbia davvero ragione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA