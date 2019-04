Meghan Markle e Harry/ Il Royal Baby è nato? La rabbia dei paparazzi per il silenzio

Meghan Markle e Harry sono diventati genitori? La duchessa del Sussex ha partorito? Il mistero sul Royal Baby continua. In Inghilterra tutto tace sul parto della moglie del Principe Harry che dovrebbe dare alla luce il figlio nelle prossime ore. L’arrivo a Londra della mamma dell’ex attrice induce a credere che il parto sia imminente. L’annuncio che il mondo sta aspettando, però, non è ancora arrivato. Quel che è certo è che il Royal Baby non sarà presentato ai sudditi e al resto del mondo con la classica foto post parto come è accaduto per i figli di Kate Middleton e del principe William. La decisione di Meghan e Harry ha così scatenato la rabbia dei paparazzi che si sono scagliati contro la coppia reale che dopo aver conquistato l’affetto di tutti, rischia di perdere la popolarità conquistata.

MEGHAN MARKLE E HARRY: I PAPARAZZI CONTRO LA DECISIONE SUL ROYAL BABY

Meghan Markle e Harry hanno annunciato alla stampa la decisione di proteggere la privacy del Royal Baby non pubblicando nessuna foto. Una scelta che ha letteralmente mandato su tutte le furie i giornalisti inglesi. “È la distruzione di una tradizione vecchia decenni. C’è un prezzo che deve essere pagato per questo e si chiama derisione”, ha detto al New York Times un cronista reale che ha preferito mantenere l’anonimato. Non è diverso il parere di Jan Moir, editorialista del Daily Mail: “Che senso hanno i reali se non si fanno vedere e non possiamo celebrare i loro figli con un’ondata di bandierine britanniche e brindisi? Farlo due o tre giorni dopo non è lo stesso”. La scelta di Meghan e Harry, dunque, prende le distanze da una lunga tradizione come spiega Arthur Edward, fotografo del Sun che ha documentato le nascite di cinque Royal Baby, compreso Harry: “L’ho fotografato quando è uscito dalla clinica nelle braccia di Diana e mi sarebbe piaciuto fotografarlo ora con il suo bambino. Sono triste per lui perché sta diventando cupo“.

