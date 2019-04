Meghan Markle e Harry/ Trasferimento in Africa? Per stare lontani da Kate e William

Meghan Markle e Harry potrebbero trasferirsi in Africa per trovare il loro posto nella famiglia reale e stare lontani da Kate Middleton e William sui quali sono concentrate tutte le attenzioni degli inglesi e con cui i rapporti non sarebbero ottimi. Essendo il primogenito di Carlo e Diana l’erede al trono, ha un ruolo ben definito a corte insieme alla moglie. Così non è per Meghan e Harry che, però, in questo primo anno da marito e moglie, stanno portando in giro per il mondo l’immagine della famiglia reale inglese riscuotendo un grandissimo successo. Tuttavia, stando ad un’indiscrezione riportata dal Sunday Times, alcuni consiglieri anziani starebbero pensando ad un ruolo istituzionae ad hoc per la coppia. L’artefice di tutto sarebbe Sir Christopher Geidt, il segretario privato della regina cacciato poi dal Principe Carlo. Il consigliere starebbe valutando la possibilità di trasferimento in Africa, da attuarsi nel 2020 sfruttando l’amore che sia Harry che Meghan hanno per la terra africana.

MEGHAN MARKLE E HARRY: ATTESA PER LA NASCITA DEL ROYAL BABY

Il trasloco in Africa, per il momento, resta una semplice ipotesi. Ad oggi, infatti, l’unica preoccupazione dei Duchi del Sussex è la nascita del Royal Baby che potrebbe avvenire proprie in queste ore. Il parto, infatti, sarebbe previsto per la fine di aprile e l’arrivo a Londra di nonna Doria, la mamma di Meghan, conferma l’imminente nascita del primo figlio della Markle e di Harry. «Come tutte le mamme, Doria vuole essere presente in questo momento per sua figlia», dichiara la stampa inglese. «Era preoccupata per la distanza e non vuole perdersi il lieto evento». La nascita del bambino sarà annunciata ufficialmente dalla Casa Reale, ma non ci sarà nessuna passerell per presentarlo ai sudditi. «Le loro Altezze Reali hanno preso una decisione personale per mantenere privati i piani intorno alla nascita del loro bambino», si legge in una nota diffusa da Buckingham Palace. «Il duca e la duchessa non vedono l’ora di condividere con tutti le fantastiche notizie una volta che avranno avuto modo di festeggiare in privato, come una nuova famiglia», conclude a nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA