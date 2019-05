Meghan Markle ha già partorito?/ Gli indizi: congedo e “calcoli”, e sul nome…

Qualcuno dice che Meghan Markle avrebbe già partorito, altri riferiscono che sarebbe ancora in travaglio: dove è la verità? Nella Royal Family, per quanto riguarda le gravidanze (ma non solo), c’è sempre estremo riserbo, ecco perché, l’ufficialità arriverà solamente da loro, pubblicando probabilmente, una fotografia con il nascituro, come tradizione reale insegna. E così, mentre Meghan e il Principe Harry sono in trepida attesa del primo figlio, il Regno Unito continua a diffondere notizie sulla nascita. Intanto, gli estimatori della corona, si stanno già scatenando anche per quanto riguarda il nome del bambino. Secondo i bookmaker, se si trattasse di una femminuccia, Meghan e Harry potranno scegliere di chiamarla Allegra. Il nome italiano proprio di recente, ha visto un alto afflusso di scommesse, secondo l’agenzia Ladbrokes, tanto da divenire il sesto più plausibile della classifica. L’indiscrezione arriva dall’Independent. Nelle ultime 24 ore infatti, le possibilità che il nuovo nome regale possa essere proprio Allegra, sono passate da 100/1 a solo 12/1.

Meghan Markle ha già partorito? Gli indizi

Ma per quale motivo Meghan Markle e il Principe Harry potrebbero chiamare la primogenita proprio Allegra? Secondo ciò che si legge sull’informatissimo Daily Mail, il nome era uno dei preferiti della Principessa Diana che, qualora avesse dato alla luce una figlia femmina, avrebbe voluto chiamarla proprio in questo modo. Lady D, mamma di Harry morta tragicamente nel 1997 per colpa di un incidente stradale, è rimasta nel cuore degli inglesi (ma anche dentro i ricordi del mondo intero) e, proprio il suo nome di battesimo, resta ancora il favorito dagli scommettitori. Se invece il bambino sarà un maschietto, moltissimi credono possa chiamarti Arthur, da sempre utilizzato nella Royal Family. La coppia però, potrebbe anche optare per Albert, nome tra i più popolari tra i membri della famiglia reale. Nel frattempo, riguardo alla gravidanza, c’è chi parla già di nascita anche perché, secondo i “calcoli” Meghan avrebbe dovuto partorire a fine aprile inoltre, la duchessa di Sussex è in congedo per maternità ormai da oltre un mese.

