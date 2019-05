Meghan Markle ha partorito?/ Il Royal Baby si fa attendere ed Harry cancella…

E alla fine Federica Panicucci è tornata in onda e il Royal Baby non è ancora arrivato. La paura della conduttrice di Mattino 5 era proprio quella di non poter raccontare del parto di Meghan Markle e della nascita del figlio del principe Harry ma così non è stato. Da Londra tutto tace e anche oggi la sua inviata ha potuto raccontare bene poco se non confermare il fatto che il principe ha disdetto il suo impegno per giorno 8 in Olanda ma non per giorno 9 quando dovrà lanciare i suoi Invictus Games. A quanto pare Harry ha deciso di rimanere al fianco di Meghan Markle in questa settimana in attesa che arrivi il loro primo figlio e anche se non ha cancellato del tutto i suoi impegni ha optato per una toccata e fuga senza permanenza notturna fuori dalle mura domestiche del loro cottage.

IL ROYAL BABY E’ GIA’ NATO?

Intanto, i pettegolezzi non si placano e nel fine settimana si è parlato molto di alcune auto arrivate nel cottage con tanto di coperte rosa in bella vista e poi della Regina che ha preso parte ad una Messa solenne proprio vestita di rosa. Sarà tutto solo un caso? Rimane il fatto che a Mattino 5 parlano del futuro del Royal Baby sottolineando il fatto che potrebbe non avere alcune titolo nobiliare soprattutto se sarà una femmina. Toccherà alla Regina stabilire quale sarà il suo futuro anche a livello di cognomi e di mansioni ma quello che è certo è che non sarà un principe e, molto probabilmente, non avrà niente a che fare con la nobiltà inglese tanto che per lui (o lei) si parla di un lavoro “comune” in futuro, a differenza dei suoi cuginetti che seguiranno le orme dei reali. Per chiudere in bellezza la puntata arriva la notizia che i bookmakers hanno chiuso le scommesse, il bambino è già nato ma si attende il “risveglio” degli americani per annunciarlo?

