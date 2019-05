Meghan Markle sta partorendo?/ Chris Evans: “Il Royal Baby è nato”, ma il protocollo.

Federica Panicucci spera con tutte le sue forze che il Royal Baby non attenda sabato e domenica per nascere visto che Mattino 5 non sarà in onda e dopo tutti questi mesi passati a parlando di Meghan Markle e di gossip reale, sarebbe proprio una beffa, ma se il figlio del principe Harry fosse già nato? I tabloid inglesi, così come le reti tv, continuano ad alimentare gossip e rumors e proprio nelle scorse ore qualcuno aveva annunciato l’arrivo di un’ambulanza presso il cottage dove i duchi del Sussex vivono ormai da qualche settimana. La stessa notizia è stata smentita da un’altra emittente inglese e oggi a Mattino 5 si torna a fare il punto della situazione soprattutto partendo dalle rivelazioni di Chris Evans. Proprio durante il suo programma Virgin Radio Breakfast, il presentatore britannico si è infatti lasciato scappare una frase chiara e ben precisa: “So che il bambino è già nato“ e poi ha subito corretto il tiro: “Non sono sicuro di quello che so, ma penso di sapere qualcosa. C’è più di un suggerimento. La Regina è andata a visitare Meghan Markle e il principe Harry, giusto? Ora, lei solitamente non lo fa. Questo è tutto ciò che sto dicendo”.

IL PROTOCOLLO SPAZZA VIA I RUMORS?

A smentire le parole del conduttore inglese ci pensano proprio a Mattino 5. Presente nel parterre degli ospiti la giornalista Cristina Stanescu che proprio a Federica Panicucci conferma che c’è un rigido protocollo da seguire e questo basta per spazzare via ogni rumors e tutti i gossip falsi di queste ore: “Buckingham Palace è tenuto a far sapere all’opinione pubblica quando Meghan entrerà in travaglio e, sempre secondo il protocollo, farà sapere quando il bambino sarà nato insieme al nome, il sesso e lo stato di salute suo e della madre“. Le uniche certezze sembrano essere relative al sesso visto che il nome di Allegra è subito schizzato, almeno parlando di scommesse. Diversamente da quanto è successo in passato, c’è stato il comunicato ufficiale della famiglia Reale che parla di un “parto riservato” e questo permette tutto questo gossip. Valerio Merola riporta invece rumors da parte di un conduttore radio secondo cui il parto avverrà lunedì.

