Mel B: in ospedale, ha perso la vista?/ La Spice Girls: tour a rischio

Mel B è stata ricoverata in ospedale dopo essersi resa conto di non riuscire a vedere dall’occhio destro. A riportare la notizia è il Daily Mail secondo il quae la cantante avrebbe paura di aver perso completamente la vista. Una notizia che ha letteralmente spiazzato i fans di Mel B, abituati a seguirla sui social dove si mostra felice, serena e in ottima forma. Tutto ciò accade a pochi giorni dall’inizio del tour delle Spice Girls che prenderà il via il 24 maggio da Dublino e che ore è fortemente a rischio per le condizioni di salute della cantante. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la cantante 43enne, avrebbe cominciato ad accusare i primi sintomi mentre si trovava in casa. Mel B si sarebbe resa conto di non riuscire più a vedere bene dall’occhio destro. Terrorizzata si sarebbe recata al “Moorfields Eye Hospital” di Londra dove, al personale medico, avrebbe dichiarato di essere “totalmente cieca” e che “non poteva vedere nulla con l’occhio destro”.

MEL B IN OSPEDALE: ECCO COME STA

Il problema all’occhio destro di Mel B preoccupa non solo la cantante, ma anche le persone a lei vicine. L’artista, infatti, non riusciva a vedere bene anche dall’occhio sinistro a causa di un’operazione subita circa 20 anni fa. Quanto accaduto, dunque, avrebbe fortemente spaventato la Spice che, tuttavia, stando a quello che si egge ancora su Daily Mail, avrebbe un problema curabile. “Mel era agitatissima e urlava di non poter vedere nulla. È stata accompagnata in fretta all’ospedale dal suo autista, mentre la sua migliore amica e assistente personale le ha tenuto la mano per tutto il tempo durante la visita. Purtroppo nessuno sa cosa sia successo e cosa abbia provocato questa cecità. Però i dottori, sciogliendo in tarda notte la prognosi, hanno detto che è qualcosa di curabile”, scrive il noto magazine. I fans, dunque, sperano che si rimetta il prima possibile.





