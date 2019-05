Melissa Satta e Boateng/ Separati ma… lei passa la Pasqua con la famiglia di lui!

Melissa Satta e l’ex marito Kevin Boateng, hanno lottato per mantenere un rapporto civile anche dopo la separazione ed a quanto pare, in base alle ultime novelle del mondo del gossip, sembrano anche esserci riusciti in maniera ottimale. L’amore finito, non ha portato la coppia a farsi la guerra, con ripicche, frecciatine oppure dichiarazioni (reciproche) al veleno. Ma anzi, Melissa e il suo ex, hanno voluto mantenere un basso profilo, senza sollevare polveroni inutili, sicuramente anche per l’amore del figlio. I due infatti, hanno pensato solamente alla serenità del piccolo Maddox, soprattutto negli ultimi mesi. Proprio per questo motivo, l’ex Velina di Striscia La Notizia ha deciso di passare le ultime vacanze direttamente a Dubai, proprio insieme alla famiglia del suo ex marito. Boateng non era presente ma, in compenso, Maddox ha passato delle giornate divertentissime in compagnia dei suoi cugini ed anche degli zii Avelina e Jerome, fratelli del calciatore.

Melissa Satta e Boateng, separati ma… lei passa le vacanze con la famiglia di lui

Di questo particolare dettaglio, ha parlato proprio Melissa Satta, rilasciando una intervista tra le pagine di “Chi”, in edicola da oggi con il suo nuovo numero. La showgirl ha semplicemente ribadito di avere tutta l’intenzione di volere fare funzionare perfettamente la sua nuova “famiglia allargata”. Dopo la separazione, l’ex velina e il calciatore vivono serenamente da genitori separati. Nonostante questo, lei era in vacanza a Dubai con la famiglia di lui. “Boateng era assente per motivi lavorativi […] Nessuna dietrologia sentimentale”, ha dichiarato specificando l’attuale situazione sentimentale. La stessa ha poi aggiunto: “Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi siamo in serenità. Questo è già in grande passo avanti per chi ha provato amore ed ha messo al mondo un figlio”. Al momento la Satta, si vive la vita da single anche perché, come da lei stessa dichiarato è “fidanzata con se stessa” e innamorata esclusivamente del figlio Maddox.

