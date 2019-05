Mentre ero via 2/ Ci sarà la seconda stagione? Gli ottimi ascolti fanno ben sperare

Questa sera, giovedì 9 maggio 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la prima serata offrirà l’ultima attesa puntata della fiction thriller “Mentre ero via”. La fiction diretta da Michele Soavi con protagonista Vittoria Puccini, ha fatto compagnia al pubblico di estimatori regalando fortissime emozioni per un mese e mezzo. Naturalmente, ad un passo dalla fine, oltre a chiedersi come si concluderà, i fan sperano di potere scoprire se ci sarà una seconda stagione o se, di contro, il progetto terminerà in maniera definitiva nel corso della giornata. Oltre alla Puccini, al suo fianco troviamo Giuseppe Zeno che ancora una volta, sta facendo impazzire le ammiratrici con il suo nuovo ruolo. La serie si è portata a casa ottima ascolti, avendo a che fare con una concorrenza decisamente “tiepida”. La penultima puntata andata in onda lo scorso 3 maggio 2019, ha concluso con 5.343.000 telespettatori con una share del 23,22%.

Mentre ero via 2, si farà la seconda stagione?

L’ultima puntata di Mentre ero via in onda su Rai 1 nel prime time di oggi, giovedì 9 maggio, si scontrerà con altre proposte televisive. Su Canale 5, verrà trasmesso il film d’azione San Andreas e quindi, vincere la serata sarà particolarmente semplice. Analizzando comunque i dati delle puntate, il prodotto potrebbe serenamente proseguire perché accolto con particolare entusiasmo e affetto da parte del pubblico. A questo punto, non ci rimane che attendere con ansia una comunicazione ufficiale da parte della Rai, per capire se la seconda stagione si farà oppure no. Pronti per rivedere in scena Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno, Stefania Rocca, Carmine Buschini, Francesca Cavallin, Flavio Parenti e Mariano Rigillo? Nel frattempo, nel corso dell’ultima puntata che andrà in onda stasera, la verità incomincerà a comporsi negli occhi di Monica, senza che lei se ne renda conto. Gli equilibri quindi, si stravolgeranno anche questa volta, creando moltissima confusione nella mente della donna che però, ritroverà finalmente la memoria e dovrà fare i conti con se stessa.

