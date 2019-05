MENTRE ERO VIA/ Anticipazioni 9 maggio: una verità inaspettata (finale stagione)

MENTRE ERO VIA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 9 maggio 2019, verrà trasmesso l’ultimo episodio di Mentre ero via in prima visione assoluta. Sarà il sesto e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Monica cerca di convincere Vittorio a darle le chiavi della villa al lago, ma riceve un rifiuto. Ore più tardi, trova il mazzo nella propria camera da letto e conclude che Filomena l’abbia aiutata. Intanto, Stefano e Rocco litigano e l’atmosfera diventa sempre più pesante. Pentito del suo gesto, gli chiede poi di entrare in contatto con un hacker di sua conoscenza per ottenere delle informazioni su De Vincenti. Rocco riesce in seguito a fare pace con Sara, con cui ha ritrovato il sorriso. Monica invece controlla tutte le stanze della villa e si imbatte in un uomo che la insegue, armato di fucile e che riesce a seminare salendo in auto. Scossa, perde però il controllo del mezzo e finisce in un campo. Monica scopre poi che Filomena non c’entra nulla con le chiavi della villa e conclude che deve essere stato Riccardo, deciso a tenderle un agguato. Solo durante una cena di famiglia scopre che in realtà l’uomo che la voleva aggredire era il custode della villa.

Convinto che Monica lo stia usando, Stefano dà in escandescenza con Rocco quando scopre che ha comprato una bici usata a Sara. Nei giorni seguenti, Monica incontra l’ex segretaria Ilaria: la donna ha un figlio e la sua nascita corrisponde alla relazione avuta con Gianluca. Intuisce quindi che si tratta del padre naturale, cosa che le viene confermata dalla donna. Sicuro di dover fare marcia indietro, Vittorio decide in seguito di invitare Ilaria e Giacomo alla villa e di accoglierli in famiglia. Prima che Stefano e Monica possano scoprire altro sul vero De Vincenti, l’uomo viene ucciso a Londra in circostanze misteriose. Dopo aver avuto un nuovo incontro amoroso con Stefano, la protagonista ha un altro ricordo che mette in dubbio il suo rapporto con Marco. La moglie di Riccardo viene invece ricoverata perché sta per partorire e mentre si trova in ospedale, Monica decide di affrontare il cognato, che rimanda però tutto ad alcune ore dopo. Intanto, Stefano scopre grazie all’hacker che i Grossi hanno minacciato De Vincenti e che la moglie di Marco ha perso il bambino per via di un farmaco illegale immesso nel mercato. Una testimone gli conferma tutto, anche di aver preso una mazzetta dai Grossi. A Monica spetta la verità più atroce: Riccardo le dice che in realtà è stata lei a manipolare l’avvocato per fargli credere di essere la sua parte. Per poi attirarlo in una trappola finita in tragedia.

MENTRE ERO VIA, ANTICIPAZIONI DEL 9 MAGGIO 2019

EPISODIO 6 – Monica dovrà fare i conti con una verità che finora ha cercato di tenere nascosta a se stessa. Ci sono ancora diversi tasselli da chiarire, fra cui l’identità della misteriosa amante di Riccardo. La donna però dovrà ancora vivere dei colpi di scena inaspettati e morti improvvise che faranno vacillare sempre di più ogni sua certezza. Fino a che dovrà scegliere se considerarsi davvero colpevole, come afferma Riccardo, oppure innocente come sente di essere. Dovrà comunque imbattersi in un capovolgimento della sua intera esistenza, soprattutto per quanto riguarda tutti coloro che per ora ha considerato i suoi veri alleati. Qualcuno le ha mentito per tutto questo tempo, ma di chi si tratta? Giunta allo sfinimento, Monica otterrà di nuovo piena padronanza dei suoi ricordi: la verità le regalerà una nuova rivelazione scottante.



