MENTRE ERO VIA/ Anticipazioni del 2 maggio: è Riccardo il vero colpevole? (finale)

MENTRE ERO VIA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 2 maggio 2019, verrà trasmesso l’ultimo episodio di Mentre ero via in prima visione assoluta. Sarà il quinto e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un nuovo temporale permette a Monica di ricordare un altro particolare: durante la notte dell’incidente, c’era qualcun altro in auto con Riccardo. Intanto, Stefano confessa a Rocco di essersi innamorato. Durante una riunione di lavoro, Monica vive un primo colpo di scena. Il misterioso De Vincenti è fra i presenti. Le emozioni sono così tante che Nicoletta le suggerisce poi di prendere dei farmaci per dormire. I problemi tuttavia non sono finiti: qualcuno ha inviato ai giornali le foto in cui bacia Stefano. Riccardo l’attacca e anche Barbara è perplessa, ma entrambi decidono di tenere il padre all’oscuro di tutto. Sara invece entra in crisi quando scopre tutto ed attacca la madre, sicura che abbia voluto farle del male. Si rifugia poi fra le braccia di Rocco e lo bacia. Nel frattempo, Monica e Stefano incontrano De Vincenti e scoprono che lei e Marco non lo hanno mai incontrato a Ginevra. Nega anche di aver mai avuto dei problemi con i Grossi. A scuola, Vittorio viene preso di mira da alcuni compagni di scuola che etichettano la madre come una poco di buono. Uno di loro lo morde inoltre sulla spalla. Monica decide invece di rivedere il filmato delle telecamere di villa Grossi e scopre che Riccardo ha avuto uno strano comportamento la notte dell’incidente. Dopo aver scoperto tutto tramite i giornali, Rocco decide di parlare con Sara. Quando la ragazza capisce che sapeva tutto fin dall’inizio, reagisce con forte rabbia.

Le sue emozioni aumentano dopo che Rocco ammette di aver ricevuto l’incarico dal padre di prendersi cura di lei, per via dei suoi problemi con il cibo. Monica invece scopre che cosa è successo al figlio e decide di affrontare le altre mamme. Nelle ore successive, Rocco consegna al padre il nome di chi ha spedito le foto ai giornali: il nome Giorgi non è del tutto nuovo a Stefano. Controllando le schede della sua scuola, scopre infatti che si tratta del padre di uno dei piccoli allievi. Nel frattempo, Monica trova Vittorio svenuto sul pavimento: i medici parlano di infarto. Riccardo fa ricadere tutta la colpa sulla cognata, visto che il padre si è sentito male dopo aver visto la foto in cui bacia Stefano. Vittorio riesce però a riprendersi e nega che fosse lui la persona misteriosa che si trovava in auto con Riccardo la notte dell’incidente. Monica realizza solo dopo che si tratta di una donna, mentre una foto presente nella scatola dei ricordi del figlio le fa crollare addosso un nuovo macigno: il vero De Vincenti è diverso dall’uomo che ha incontrato. Lo sconosciuto infatti ha usato un finto studio per trarla in inganno. Anche Stefano fa una scoperta, ma molto diversa: Giorgi gli ha mostrato le prove che dimostrano di una sua relazione con Monica, che accusa di essere una manipolatrice.

ANTICIPAZIONI DEL 2 MAGGIO 2019: FINALE DI STAGIONE DI MENTRE ERO VIA

EPISODIO 5 – Il malore di Vittorio provocherà un totale stravolgimento della trama. Monica infatti riuscirà a toccare le corde giuste ed a convincere il suocero a sostenerla durante la ricerca della verità. Il rapporto fra Stefano e la donna invece si è raffreddato, anche se per il momento lui ha scelto di non dirle niente su quanto le ha riferito Giorgi. Il cerchio inizia a stringersi sempre di più e sembra mettere sotto ai riflettori Riccardo. Quest’ultimo non potrà più contare sull’appoggio del padre e rimarrà spiazzato nel vedere che Vittorio ha scelto invece di aiutare Monica, invitando l’ex segretaria a villa Grossi. Quando le prove saranno ormai più che certe, Monica deciderà di fermare Riccardo e rivelargli tutto: sa che c’è lui dietro quanto è accaduto alla loro famiglia. Sarà davvero così oppure il finale ci regalerà un nuovo colpo di scena?



© RIPRODUZIONE RISERVATA