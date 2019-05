Mercedesz Henger gaffe a Pomeriggio5/ Video, commento hot su Costantino Vitagliano

Piccola gaffe e momento di imbarazzo per Mercedesz Henger a Pomeriggio 5. Tutto nasce dalla visione del pomeriggio in Spa trascorso da Costantino Vitagliano assieme alla youtuber Chiara Dalessandro. Durante questo, entrambi ricevono un massaggio che viene poi commentato in studio. È proprio Mercedesz a notare che quello fatto a Costantino Vitagliano sia stato particolarmente hot. “Io ho notato che è stato quasi un soft…. – lascia in sospeso la Henger, continuando poi – la massaggiatrice si stava avvicinando alle parti intime di Costantino”. In studio però cala il gelo e l’imbarazzo, visto che nessun altro ha notato la cosa. “Ma Mercedesz, cosa dici? Sei impazzita? Giarda che la malizia sta negli occhi di chi guarda..” commenta simpaticamente sorpresa Barbara d’Urso. E così come lei anche tutti gli altri.

IMBARAZZO PER MERCEDESZ HENGER A POMERIGGIO 5

“Ma che maliziosa!” è il commento di Taylor Mega, tra gli ospiti di oggi di Pomeriggio 5. Lo stesso Costantino Vitagliano nega sia andata come lei dice e anche Chiara Dalessandro. “Ero vicina a lui e non c’è stata alcuna malizia” dichiara la youtuber. “Ma solo io l’ho notato?” continua allora Mercedesz Henger, un po’ imbarazzata ma non negando la percezione delle immagini appena viste in diretta. “Ok, sarò maliziosa io” si arrende, assecondando le dichiarazioni dei presenti ma senza convinzione. Tutto si scioglie nel sorriso poi: Barbara d’Urso continua a chiacchierare con la Dalessandro prima di passare alle anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica Live riguardanti il Grande Fratello e Francesca De André. (Clicca qui per il video)

