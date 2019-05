Michael Terlizzi/ A rischio eliminazione: rapporti tesi dentro la casa (GF 16)

Michael Terlizzi ha superato indenne il confronto avvenuto al GF 2019 con Edoardo Ercole, entrato nella Casa per smascherare un presunto flirt fra il ragazzo e l’amico Gianmarco Onestini. La volontà di Michael di ascoltare tutte le sue parole senza ribattere è stata più che evidente, soprattutto perché ai suoi occhi non c’è davvero niente da chiarire. Non è lo stesso invece per quanto riguarda le motivazioni che hanno spinto gli altri concorrenti a mandarlo in nomination. Terlizzi era convinto di aver creato un bel rapporto con tutti e il televoto è diventato un fulmine a ciel sereno, tanto da far riemergere tutte le sue paure. Ancora una volta, il ragazzo ha deciso di fare il giro dell’intero gruppo a caccia di un perché. E non solo in un’unica occasione, ma più volte all’interno della settimana e dello stesso giorno. Al primo giro di domande i gieffini hanno risposto come sempre: il problema maggiore riguarda la sua costante ricerca di certezze, i dubbi e le paranoie. Una versione dei fatti che non ha convinto Michael, tanto da spingerlo a tartassare fino allo sfinimento tutti gli altri concorrenti, sicuro che chiarire sia l’unico modo per riuscire a togliersi un peso dal cuore.

Michael Terlizzi isolato dal resto del gruppo

Michael Terlizzi ritorna a bagnare di lacrime il confessionale del GF 16. Il ragazzo non ha accolto positivamente alcune parole dei concorrenti, che lo hanno invitato in modo crudo a smettere di ripetere le stesse cose. Prima fra tutti Francesca De André, che dopo aver chiarito il perché della sua nomination, è sbottata con il suo bel caratterino e ha ferito nel profondo il ragazzo. Tanto che lo ritroviamo poi a tu per tu con le telecamere, piangente e distrutto per il torto subito. Non si tratta ovviamente solo della De André, ma di tutto il gruppo. Fatta eccezione forse per Serena Rutelli, che continua a comportarsi con rispetto nei suoi confronti, anche Kikò Nalli ha deciso di dare uno stop all’amico. E così il ragazzo si trova da solo a combattere con i propri demoni, messo al bando dal resto del gruppo e convinto che forse la cosa migliore per ora sia che possa abbandonare la Casa. Le mura domestiche gli hanno permesso di vivere in una bolla dorata e quelle insicurezze di cui il padre Franco Terlizzi ha parlato spesso, soprattutto negli ultimi giorni, si fanno sentire ora che non c’è il nido a proteggerlo. E invece è proprio l’esperienza del reality che potrebbe permettere a Michael di riuscire a superare tutto, fare quello scatto che lo renda più leggero e meno interessato alle critiche altrui.

Franco Terlizzi difende il figlio Michael

Si parla ancora di Michael Terlizzi anche all’esterno del Grande Fratello 2019. Non c’è solo il padre Franco Terlizzi a difenderlo nei molteplici salotti della Mediaset, ma anche Cristian Imparato. Durante una puntata di Mattino Cinque, Valerio Merola ha chiesto all’ex pugile la possibilità di uscire qualche volta con il figlio per sbloccarlo un po’. La conduttrice invece non ha esitato a bacchettare il vincitore di Io Canto, ancora convinto che Michael sia gay e che stia nascondendo la sua vera natura. Dopo aver strappato un bacio sulle labbra a Terlizzi, Imparato è finito nel mirino di Federica Panicucci che gli ha chiesto di terminare ogni discussione e insistenza. Molti spettatori sono dalla parte di Michael, sicuri che il ragazzo non debba in alcun modo parlare per forza dei propri gusti sessuali. Ed anzi il rischio è di fare violenza a Terlizzi, che di contro con il resto del gruppo ipotizza anche un altro scenario: ammettendo che fosse davvero gay, perché dovrebbe parlarne con tutti e non tenere la cosa per sé? La caccia alle streghe purtroppo è già iniziata da tempo.



