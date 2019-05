Michael Terlizzi bacia sulla bocca Cristian Imparato/ Video, GF 16: “C’è la lingua..”

Se qualche settimana fa sono stati protagonisti di una forte lite, gli ultimi giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello hanno invece messo in luce un bellissimo rapporto tra Cristian Imparato e Michael Terlizzi. Se mercoledì notte il pubblico sintonizzato sulla diretta li ha visti ballare insieme, ieri Cristian e Michael sono stati protagonisti di un vero e proprio bacio. Per chi se lo fosse perso, a portarlo alla luce è il portale Bitchyf che racconta di un bacio sulle labbra dato in giardino da Michael Terlizzi a Cristian Imparato. Pare però che sia stato un bacio con tanto di lingua, almeno stando a quanto rivelato da Imparato. Scherzando in tarda notte con Daniele, Cristian ha infatti dichiarato: “Stanotte lui mi metterà la lingua, appena si spengono le luci. In qualche luogo succederà”.

Cristian Imparato, chiacchierando con Daniele, ha anche fatto sapere di conoscere un punto della Casa del Grande Fratello 16 in cui le telecamere non arrivano, “on posso dirlo ora, ma c’è un punto che ho scoperto.” ammette. Poco dopo, il cantante è tornato a stuzzicare Michael Terlizzi proprio facendo appoggio su Daniele. ”Ora se continui a trascurarmi sto sempre con lui, vedrai.” ha iniziato Imparato, e Michael “Ma smettila di fare il c**lione, non dire queste cose”. Imparato si è però detto pronto a fare il panico in tarda notte “dopo le 2 farò follie, scateno il panico quando non mi riprendono. Appena spengono le luci mi accorgo che sono le 2 di notte”. Un’accoppiata molto simpatica quella composta da Cristian e Michael, che difficilmente potrà diventare una vera e propria coppia visto che Terlizzi ha ammesso di essere etero.

