Michael Terlizzi/ Bullizzato sulla malattia, ma le polemiche… (Grande Fratello)

Michael Terlizzi è uno dei protagonisti del Grande Fratello più apprezzati nel salotto di Domenica Live, dove ancora una volta è intervenuto il padre Franco Terlizzi. L’ex isolano ha attaccato in modo duro Cristian Imparato, che a suo dire mentirebbe nell’ipotizzare che suo figlio potrebbe avere un interesse verso gli uomini. Anche Edoardo Ercole ha manifestato un forte dubbio, pronto ad andare fino in fondo alla questione e fare un ennesimo chiarimento. Michael si è dichiarato sicuro di non avere alcun interesse per gli uomini, anche se con Cristian c’è stato un bacio a stampo cercato proprio da lui stesso. Per non parlare delle coccole, le carezze ed un forte legame che ha permesso ai due ragazzi di trascorrere la maggior parte del tempo insieme nella Casa. Francone però non ci sta: di fronte alle giustificazioni di Imparato, minaccia di denunciarlo per aver detto il falso. Barbara d’Urso è dovuta intervenire per ricordare a Terlizzi che non esiste alcun reato, ma che denunciare qualcuno solo perché ha detto che Michael potrebbe essere gay potrebbe farlo passare ancora una volta per omofobo. Clicca qui per il video della lite tra Cristian Imparato e Franco Terlizzi.

I biglietti degli altri inquilini del Grande Fratello

L’ultima settimana del Grande Fratello 2019 sembrava più tranquilla per Michael Terlizzi, che dopo aver incontrato il padre Franco nella precedente diretta, era riuscito a mettere da parte alcuni timori. Invece nelle ultime ore è cambiato di nuovo tutto e questa volta la colpa è da collegare al gioco dei giudizi, in cui ogni concorrente ha potuto ricevere in forma più o meno anonima dei biglietti con su scritto il pensiero degli altri inquilini della Casa. Qualcuno infatti crede che sia alla perenne ricerca di conferme da parte degli altri e che parli senza sapere: quest’ultima critica non è piaciuta per nulla al ragazzo, tanto che si è lanciato alla ricerca del colpevole. Erica Piamonte è stata la sua prima ipotesi, per via di discorsi passati, ma poi parlandole ha realizzato che in realtà si tratta di Mila Suarez. “Ieri mi ha dato tutti bacini e poi mi scrive questa cosa qua, ti rendi conto?“, ha detto prima di rievocare il misfatto: alla modella non è andato giù che abbia difeso Gaetano Arena. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi.

Michael Terlizzi, Kikò lo vorrebbe più forte

Michael Terlizzi è diventato un po’ il confidente del Grande Fratello 2019, una qualità che diversi concorrenti della Casa gli riconoscono. Anche se Kikò Nalli lo vorrebbe più forte e reattivo, Serena Rutelli ha deciso di rivelare proprio a lui uno dei suoi malesseri, collegato all’esperienza nella Casa. La ragazza infatti si è accorta di avere delle difficoltà nel relazionarsi con le persone, cosa che le accade anche all’esterno, e di non capire come riuscire a sbloccarsi. Per Michael è tutto molto semplice: dovrebbe averle lui queste paure e non Serena, che reputa una ragazza meravigliosa sotto ogni punto di vista. A distanza di alcune ore è Daniele Dal Moro invece a bussare sulla spalla di Terlizzi, per via dell’ultima lite con Martina Nasoni. Per la prima volta il ragazzo ha deciso di sottolineare l’affetto che prova nei suoi confronti ed ha ammesso di essere frenato in linea generale, crollando poi in un leggero pianto. “Non riesco ad essere dolce con le persone a cui voglio bene”, ha detto Daniele, incontrando subito la reazione di Michael e del suo abbraccio. Il figlio di Francone infatti crede che sia un ragazzo d’oro e che Martina non abbia compreso davvero il suo carattere. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi e Daniele Dal Moro.

Michael possibile finalista al Grande Fratello 2019?

Sono pochi gli aspetti da risolvere prima che Michael Terlizzi possa essere considerato uno dei possibili finalisti del Grande Fratello 2019. Così come nel caso di Serena Rutelli, il figlio dell’ex Naufrago ha dimostrato in queste settimane di essere una persona di cuore e lontano dalle malignità. Buono e sempre pronto a dare il suo supporto agli altri nel momento del bisogno e forse l’uscita dell’amico Cristian Imparato gli è stata utile per farsi conoscere meglio dal pubblico da casa. Purtroppo la sua tendenza a farsi troppi problemi per il giudizio degli altri lo rende pesante, fin troppo indagatore e bramoso di voler chiarire qualsiasi tensione sul nascere. Il risultato è opposto ed il rischio, piuttosto grosso, è di risultare pesante. Di contro le qualità non gli mancano, come l’ascolto e la generosità. Sono queste le due doti che risaltano con maggior forza in questi ultimi giorni e che potrebbero portarlo ad affiancare Serena nella lotta per il titolo di campione.



