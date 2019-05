Michael Terlizzi è gay?/ Guendalina Canessa: “è stato con dei miei amici”

Michael Terlizzi, continuano le insinuazioni sul suo orientamento sessuale

L’orientamento sessuale di Michael Terlizzi continua ad essere argomento di discussione fuori e dentro la casa del Grande Fratello 16. Dopo le accuse di Cristian Imparato, questa volta a lanciare la bomba è Guendalina Canessa che ha rivelato di sapere per certo che il bel personal trainer è gay. La ex gieffina, infatti, in giardino con Cristian Imparato ha parlato proprio dei gusti sessuali di Michael Terlizzi confessando di sapere con certezza che ha avuto diversi rapporti sessuali con suoi amici gay. Non solo, la Canessa si è lasciata andare anche ad un’altra confessione molto forte; la ex moglie di Daniele Interrante ha confidato di essere a conoscenza di qualcosa su Michael che è pronta a rivelare solo dopo qualche bicchiere di vino!

Guendalina Canessa: “Michael Terlizzi è gay!”

Le confidenze di Guendalina Canessa a Cristian Imparato poco dopo sono arrivate all’orecchio di Michael Terlizzi. L’ex bambino prodigio di Io Canto, infatti, ha cercato subito un confronto con il personal trainer parlando di quanto accaduto e preparandolo a quello che potrebbe accadere durante la diretta televisiva di lunedì 6 maggio 2019. Cristian Imparato ha così preso in disparte Michael e gli ha detto: “Sai che io ti ho fatto la promessa di non riparlare di quella cosa per cui abbiamo discusso la prima settimana. La sto mantenendo. Però mica ti arrabbi se ne parlano altri con me? Voglio dire, magari arriva qualcuno e mi chiede delle cose o mi fa delle confessioni su te, sul fatto che potresti essere o non essere. Questo ti infastidisce?”. Il figlio di Franco Terlizzi, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è apparso tranquillo della cosa.

Michael Terlizzi: “Gay? Io non avrei problemi a dirlo”

Le parole di Cristian Imparato non hanno più di tanto scosso Michael Terlizzi, oramai abituato a questi chiacchiericci sul suo conto. Il bel personal trainer, senza battere ciglio, ha detto all’amico: “La prima settimana l’ho presa troppo sul serio, adesso se uscisse la cosa ci riderei sopra”. Terlizzi ha precisato che avrebbe preferito confrontarsi direttamente con la persona che ha fatto queste rivelazioni: “mi piacerebbe che la persona che ha dubbi su di me, me lo dicesse. Non mi piace che gli altri dicano cose alle spalle. Per quale motivo ne parlano con te e non con me?”. Infine Terlizzi ha nuovamente sottolineato: “non avrei problemi a dire che sono gay. Ti dico che non ho mai avuto esperienze con uomini, perché non sono mai stato attratto da un maschio”.



