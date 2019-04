Michael Terlizzi ha bestemmiato?/ Video, Grande Fratello: rischia la squalifica

Bufera al Grande Fratello, possibile blasfemia: Michael Terlizzi ha bestemmiato? Questa è la domanda che si pongono i telespettatori del reality show condotto da Barbara D’Urso, con il figlio di Franco Terlizzi che rischia grosso: in caso di bestemmia, verrebbe squalificato da regolamento. Su Twitter è esploso il dibattito e circolano diversi video dell’accaduto: le opinioni sono le più diverse, tra chi crede che abbia pronunciato una blasfemia e chi, invece, sostiene la tesi apposta. Una cosa è certa: l’ultima parola spetterà alla produzione del Grande Fratello che, come accaduto nelle edizioni passate, stabilirà se il concorrente sia incappato in una bestemmia o meno. E sui social è grande caos…

GRANDE FRATELLO, MICHAEL TERLIZZI HA BESTEMMIATO? IL VIDEO

Attesi dunque aggiornamenti nel corso delle prossime ore: come riporta Gossip e Tv, potrebbe essere Barbara D’Urso a professarsi sul caso in uno dei suoi programmi su Canale 5. Senza dimenticare che l’eventuale squalifica di Terlizzi potrebbe portare allo stop del televoto. L’episodio è stato registrato nel corso di un colloquio tra Michael e Gaetano, con il primo che discuteva di un possibile confronto con Enrico. Due parole che dividono il web, ecco una carrellata di commenti: «A me sembra che dica Porco due,anche se con la bocca piena non si capisce bene!», «NON HA bestemmiato si sente bene che dice porco due quindi non iniziamo con queste notizie false grazie», «La bestemmia di Michael è stata detta sulla seconda regia. Sul live di (un’ora fa) si vede la replica della prima regia, quindi se il #GF16 vuole coprire tutto può farlo, perché purtroppo nessuno ha avuto la possibilità di registrare quello spezzone di video».





© RIPRODUZIONE RISERVATA