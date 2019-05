Michael Terlizzi malattia braccia, ‘il calamaro’/ Chi l’ha deriso? Provvedimento in arrivo…

“Sinostosi radio ulnare” la malattia di Michael Telizzi alle braccia

Michael Terlizzi è uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello 16. Dopo la polemica, ancora in corso, legata all’orientamento sessuale del figlio di Franco Terlizzi, a detta di molti omosessuale, in questi giorni Michael è stato preso in giro dai compagni per la sua malattia. Il personal trainer all’interno della casa ha confidato a Jessica Mazzoli una sua problematica fisica: la sinostosi radio ulnare, una malattia che non gli permette di ruotare il braccio. “Non sono preso male, però ho sempre cercato di evitare. Sempre meglio non esporsi troppo. No, non si vede. Io nascondo bene la cosa, è 30 anni che lo faccio” ha raccontato Terlizzi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che dopo la confessione sui social sono cominciati a circolare dei post di tantissimi utenti che hanno denunciato il comportamento sbagliato di alcuni coinquilini che, venuti a conoscenza della malattia di Michael, hanno cominciato a deriderlo chiamandolo “calamaro”.

Michael Terlizzi deriso dai compagni al Grande Fratello 16

La cosa non è passata inosservata all’occhio del Grande Fratello 16 e alla padrona di casa Barbara D’Urso che, durante la diretta della scorsa settimana, ha avvisato i ragazzi di essere a conoscenza che Michael è stato preso in giro all’interno della casa per questa sua malformazione fisica. “Voi sapete che nella casa c’è un ragazzo, Michael Terlizzi, che ha avuto il coraggio di raccontare una sua particolarità fisica. Lui è la dimostrazione che se anche hai una particolarità fisica, puoi essere comunque bello, buono e normale. Prima di andare in onda ho letto che qualcuno nella casa avrebbe fatto dei sorrisini o prese in giro nei confronti di Michael. Vi avverto che non tolleriamo nessun tipo di ghettizzazione, bullismo o omofobia. Per ora non abbiamo fatto in tempo a controllare, ma lo faremo” ha chiosato la D’Urso avvisando i ragazzi che il GF ha deciso di prendere un provvedimento.

Valentina Vignali: ecco chi ha bullizzato Michael Terlizzi chiamandolo “calamaro”

All’interno della casa i ragazzi sono preoccupati per il provvedimento che il Grande Fratello prenderà nei confronti di chi ha preso in giro Michael Terlizzi per la sua malattia. In particolare nelle ultime ore è Valentina Vignali a fare i nomi di chi ha bullizzato il ragazzo. Tra questi ci sono Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari che in un video avrebbe etichettato Michael come “il calamaro”. (qui il video). La Vignali, invece, ha fatto il nome di Daniele Dal Moro, suo grande amico. Intanto fuori dalla casa in tanti hanno giudicato in malomodo il comportamento dei ragazzi nei confronti di Michael. Tra questi anche Daniele Interrante, ex marito di Guendalina Canessa e ex fidanzato di Francesca De Andrè, che ha detto: “non posso non dire a tre persone che conosco da quindici anni quello che penso sullo schifo che hanno detto e fatto perché non mi va giù. Di quello che hanno detto su Michael, di quello che si permettono di fare ancora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA