Michael Terlizzi sarà eliminato?/ Confessioni la malattia al braccio e… (GF 16)

Michael Terlizzi ha superato il suo scoglio più grande, ovvero la paura di finire al televoto del Grande Fratello 2019. Il ragazzo infatti si trova in ballo proprio in questa settimana, al fianco di altri cinque concorrenti. Impossibile intuire come andrà a finire, visto che il figlio di Francone inizialmente si è fatto conoscere più per la propria pesantezza che per altri motivi. Negli ultimi giorni però la sua strategia di gioco è cambiata, tanto che lo ritroviamo seduto al fianco di Alberico Lemme e impegnato nell’affrontare una delle rivelazioni più pesanti della sua vita. Ovvero la malattia congenita al braccio che lo ha convinto a lungo di non poter entrare nel mondo dello spettacolo. Ed invece ora si ritrova addirittura a sperare per la vittoria per dimostrare a tutti i ragazzi nelle sue condizioni che i sogni si possono realizzare. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi e Alberico Lemme.

Michael Terlizzi, Grande Fratello: le confessioni ai coinquilini

Michael Terlizzi ha scelto di non rimanere nascosto al Grande Fratello 16 e di aprirsi invece sempre di più con gli altri concorrenti. In particolare con Gaetano Arena, a cui ha confidato il significato di tutti i suoi tatuaggi. Da un omaggio a Tim Burton, legato all’incertezza della vita, fino al “continua” nei titoli di coda degli anime giapponesi. Il motivo è da ricondurre alla sua timidezza durante l’infanzia, al pensiero che qualunque cosa fosse successa, sarebbe proseguita nel giorno successivo. Peccato che subito dopo abbia definito “futile” il film Lo chiamavano Trinità, un classico del western all’italiana e legato alla coppia storica formata da Bud Spencer e Terence Hill. Forse addirittura una delle pellicole che l’interprete di Don Matteo ricorda con particolare affetto. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi e Gaetano Arena.

La crescita personale consentirà a Michael Terlizzi di evitare l’eliminazione?

Michael Terlizzi potrà apparire più sicuro negli ultimi giorni del Grande Fratello 16, ma non ha smesso di essere ossessionato da chi potrebbe averlo votato. In settimana ha parlato infatti con l’amico Gianmarco Onestini facendo diverse ipotesi, preferendo poi confidare i suoi pensieri a Ivana Icardi. Secondo Michael infatti potrebbe essere stato Gennaro Lillio a mandarlo in nomination, per via del rapporto raffreddato in seguito alla precedente diretta. L’unico consiglio che la showgirl gli ha dato è di stringere il rapporto con Cristian Imparato, con cui ha legato parecchio fin dall’inizio del reality, lasciando perdere i giudizi delle altre persone. Anche se Terlizzi ritiene di farlo, in realtà non è proprio così, visto che l’argomento “chi mi ha nominato” è ritornato spesso in questa settimana. E forse invece Michael dovrebbe proprio ascoltare Ivana e tutti coloro che gli dicono fin dagli inizi di essere più leggero. Forse potrebbe imparare qualcosa da Enrico Contarin, proprio colui di cui non apprezza l’eccessiva leggerezza.



