Michael Terlizzi/ Troppo fragile per restare al Grande Fratello?

Michael Terlizzi potrebbe presto finire in nomination al Grande Fratello

La ‘colpa’ va attribuita ad Enrico Contarin. Anche se i ragazzi sembrano essersi schierati a favore del figlio di Francone, l’umore all’interno della Casa sembra cambiato in modo notevole negli ultimi giorni. Enrico continua ad essere il caciarone di sempre, ma Michael sta mostrando un lato del carattere fin troppo ossessivo e paranoico. In diverse occasioni alcuni concorrenti hanno scelto di allontanarsi da lui, stufi di sentire le sue lamentele e gli stessi discorsi triti e ritriti. Questa sera una fetta di diretta potrebbe essere riservata allo scontro avvenuto fra Michael ed Enrico: quest’ultimo lo ha preso in contropiede ed è riuscito a fargli confessare il vero motivo per cui gli ha assegnato la nomination. Terlizzi ha cercato di giustificarsi in un secondo momento con il diretto interessato, ma ha fatto un clamoroso buco nell’acqua.

Michael Terlizzi, troppo fragile per il GF16?

I pensieri di Michael Terlizzi non si placano di fronte alla nuova diretta del Grande Fratello 2019 ed alla possibilità di non essere arrivato in modo corretto al pubblico da casa. L’ex single di Temptation Island non sta riuscendo ad emergere, se non per i suoi lati negativi. La forte emotività potrebbe giocargli tra l’altro un brutto scherzo, tanto che Michael si è ripromesso di non mangiare a ridosso della puntata per evitare di avere dei problemi di stomaco. Secondo Cristian Imparato è chiaro che il ragazzo sia troppo fragile e che venga colpito da qualsiasi evento, più o meno grande. Francesca De André ha cercato invece di fargli capire che non dovrebbe prestare troppa attenzione a quello che pensano gli spettatori. Anche Gianmarco Onestini, con cui ha legato in modo particolare, ha cercato di rendere più leggera la sua giornata. Purtroppo il risultato è stato opposto, almeno per ora. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi e Francesca De Andrè.

Avrà vita facile nella casa Michael Terlizzi?

Non ci sono dubbi sul fatto che Michael Terlizzi potrebbe avere vita facile al Grande Fratello 2019, almeno agli occhi degli altri concorrenti. Tutti lo considerano il buono della situazione e il ragazzo lo ha dimostrato persino con Alberico Lemme, riuscendo a non cadere nella sua trappola. Dopo la discussione fra il farmacista e Valentina Vignali, Michael infatti ha cercato di convincere Lemme a porgere le sue scuse ad Ambra Lombardo per quel “principessa del pisello” che non è piaciuto a nessuno. Anche se non è riuscito ad ottenere alcun risultato, il tentativo è piaciuto ai gieffini ed anche ad alcuni spettatori. Purtroppo l’impressione generale su Terlizzi continua a non essere positiva: la sua tendenza a riflettere e valutare è sfociata in un’ossessione verso le reazioni del pubblico che ha spinto i telespettatori a non provare empatia nei suoi confronti.



