Michele Loprieno lascia Uomini e donne/ Video: “Non sono più pronto per rimanere”

E alla fine sembra che gli addii in Uomini e donne e nel trono over saranno bene tre. Dopo quello già annunciato di Roberta, toccherà a Rocco Fredella e Michele Loprieno fare altrettanto ma mentre il primo si scioglierà in lacrime scaricando la colpa su Gemma Galgani, il secondo si mostrerà signore anche nella puntata di oggi. Il bel cavaliere del trono over era arrivato nel programma con le migliori delle intenzioni e trovando la bella Claudia sul suo cammino. Le cose tra loro andavano a gonfie vele fino a quando lei ha iniziato a tirarsi indietro accusando il cavaliere di qualche mancanza e dicendosi poi una donna che va a mille tra lavoro, figli ed ex marito, forse un po’ troppo per qualcuno che inizi a conoscere e che vuole entrare nella tua vita ma che a stento trova il posto. Rimane il fatto che i due hanno chiuso la loro conoscenza in un paio di puntate e Michele è tornato per conoscere nuove donne ma qualcosa è andato storto.

L’ANNUNCIO DI MICHELE LOPRIENO

Proprio la scorsa settimana Michele Loprieno è stato preso di mira da Armando che, forte delle rivelazioni di Simona, è arrivato in studio accusandolo di non essere il signore che vuole far credere e che addirittura passa il suo tempo a inviare messaggi spinti alla stessa dama e ad altre donne, una giovane ventenne compresa. Michele ha negato, Armando ha detto di avere le prove e i due hanno finito per discutere aspramente, sono state proprio queste immagini che devono aver colpito nel profondo il cavaliere che oggi arriverà al centro dello studio per annunciare il suo addio: “Maria, non sono più pronto a rimanere nel programma”. Il video anticipazioni della puntata di oggi si ferma qui e il resto lo scopriremo in puntata. Clicca qui per vedere il video del momento.

