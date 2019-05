Michelle Hunziker, dedica alla figlia Aurora/ Foto: “meraviglioso crescere con te”

Come tutte le mamme, Michelle Hunziker non nasconde tutto l’amore che prova per le figlie Aurora, Sole e Celeste che, da quando sono nate, hanno cambiato totalmente la sua vita. Se, tuttavia, Sole e Celeste sono nate quando Michelle aveva l’età giusta per diventare mamma, così non è stato con Aurora che è nata quando la showgirl svizzera era poco più che maggiorenne. Aurora e Michelle, infatti, sono cresciute insieme e, lungo a strada, si sono unite sempre di più instaurando un rapporto meraviglioso. Oltre ad essere madre e figlia, infatti, sono anche sorelle e amiche. La Hunziker e la sua primogenita condividono così tante cose insieme: dal lavoro agli allenamenti. Profondamente innamorata della sua “bambina”, Michelle si ascia spesso andare a dichiarazioni d’amore pubbliche. L’utima è arrivata poche ore fa dopo aver sfogliato l’album di famiglia.

Michelle Hunziker alla figlia Aurora: “meraviglioso crescere con te”

Nostalgia del passato per Michelle Hunziker di fronte alle foto del passato. In particolare, di fronte ad una foto di Aurora da bambina tra le sue braccia, Michelle ha tirato fuori il suo animo romantico scrivendo una meravigliosa dedica alla figlia Aurora. “Sfoglio spesso gli Album Fotografici…oggi è una di quelle giornate. Mi rilassa, mi emoziona…mi sembra davvero ieri ad aver stretto tra le braccia la mia Auri appena nata…con quel “musetto” orientale, cicciottino da sbaciucchiare tutto. Ti ho consumato di baci sul quel bottoncino che avevi al posto del naso!!! Io ero già Mamma dentro a 18 anni…infatti a 19 eri già nella mia vita amore mio. Crescere insieme a te è meraviglioso“, ha scritto la Hunziker a cui, puntuamente, Aurora ha risposto così – “non puoi farmi questo, ora piango“. Tanti i commenti di amici e fans tra cui anche quello di Elisabetta Gregoraci che scrive: “che belle”.





