Michelle Hunziker e J-Ax/ “Lui la nostra Geri Halliwell” (Verissimo)

J-Ax e Michelle Hunziker, ospiti di Verissimo con Silvia Toffanin, parleranno del nuovo programma che condurranno insieme su Canale 5, in onda dal prossimo 16 maggio. Lei avrà il ruolo da conduttrice e lui sarà il presidente di giuria di “All together now”. Tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, la svizzera spiega come si strutturerà il programma. In studio sarà presente uno studio alto otto metri da sei file di postazioni. Sono 100 posti e tutti i protagonisti, sono esperti di musica: cantanti, producer, discografici e deejay. I concorrenti saranno dei cantanti e si esibiranno davanti al muro, eseguendo un brano famoso. Se i giudici apprezzeranno l’esibizione, si alzeranno in piedi cantando con il concorrente. Lo scopo finale sarà quello di farli alzare tutti e 100, ma sarà difficile: “Questo programma vive dello stupore: tutti e 100 i giudici sono microfonati e da casa si sentiranno sia i commenti che vengono fatti appena il concorrente entra in studio, sia quelli durante l’esibizione. E molto spesso succede che vedi il concorrente e non ti aspetti la voce che viene fuori da quel corpo…”, racconta Michelle. Poi la Hunziker parla della conoscenza con J-Ax: “Proprio per questo progetto. Ci siamo guardati e ci siamo detti: è mai possibile che siamo tutti e due in giro da 25 anni e non ci eravamo mai incontrati?”.

Michelle Hunziker e J-Ax ospiti a Verissimo

J-Ax, appena conosciuta Michelle Hunziker ha pensato subito che fosse molto alla mano: “Questo traspare nel suo personaggio televisivo: l’ho trovata uguale a come me la immaginavo”. La conduttrice svela invece di avere voluto fortemente Ax nel ruolo di giudice di “All together now”: “Ho subito pensato che lui potesse essere la nostra Geri Halliwell (la presidente del muro nell’edizione inglese del format, ndr). È moderno, ironico, è molto amato dal pubblico e nell’ambiente della musica. È un uomo onesto, è una bella persona e sono felicissima che sia lui il mio compagno di viaggio e il “capitano” di quei “matti”. Nel dietro le quinte, Alessandro chiama Michelle “boss”: “Sì, perché sono stato chiamato da lei e lei è il mio boss, è quella che comanda là dentro. E poi mi piace lavorare per una donna, è anche un bel messaggio chiamarla boss secondo me”. E se dovessero fare un duetto? La coppia, ha già messo in piedi un pezzo trap che sta spopolando! Non ci credete? Cliccate qui per scoprire tutti i dettagli. Per il resto, vi rimandiamo all’intervista di Verissimo questo pomeriggio, su Canale 5 con Silvia Toffanin.

