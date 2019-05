Michelle Hunziker/ J-Ax la trasforma in Michkere! La gaffe… (All together now)

Michelle Hunziker è la nuova protagonista della trasmissione televisiva All together now che partirà oggi, 16 maggio, la simpatica svizzera sicuramente ci stupirà come sempre. Al fianco di J-Ax condurrà quello che hanno definito non un talent ma un gioco pronto a dimostrare che la musica è di tutti e non solo di chi vende i dischi. Al centro del programma c’è un grandissimo muro dove messi l’uno sull’altro troveremo personaggi anonimi esperti di musica. C’è grande curiosità sia per i meccanismi del programma, ma ancora di più per la prima volta sul piccolo schermo di questa strana coppia formata dalla conduttrice svizzera e dal noto rapper a lungo frontman degli Articolo 31. Sui social network intanto il pubblico si interroga su quali saranno le dinamiche di una trasmissione che si propone di riempire il giovedì degli italiani accompagnandoli a un’estate che si preannuncia bollente.

Michelle Hunziker: una gaffe raccontata a Verissimo

In questo periodo si vede spesso Michelle Hunziker in televisione per promuovere proprio All Together Now, e giusto la settimana scorsa è stata vittima di una gaffe che non è passata inosservata ai suoi fans. Ne ha parlato nell’intervista a Verissimo di un videoclip che doveva girare in un albergo e che nelle scene doveva toccare il sedere a due ragazze ed in quel momento durante le prove è entrato il proprietario dell’hotel che ne è rimasto sbigottito. Clicca qui il video del racconto della gaffe alla trasmissione di Silvia Toffanin. Anche le Iene hanno voluto parlare con lei ed il collega J-Ax di questa nuova trasmissione che condurrà, e con molta simpatia i due si sono sottoposti ad un’intervista doppia, clicca qui per alcuni momenti, sono definiti la strana coppia proprio perché arrivano da due mondi differenti, ma durante tutte le interviste fatte insieme si nota come la coppia di presentatori riesca ad essere sempre divertente e sfavillante, sicuramente promettono di non annoiare mai il loro pubblico. Michelle è una italiana nata in Svizzera, e questa sua doppia nazionalità l’ha sempre messa in risalto in divertenti gag, non possiamo non pensare alle sue interpretazioni a Striscia la notizia. Una presentatrice bella e poliedrica, da anni il piccolo schermo le ha regalato e continua a regalarle tanta popolarità. Tutti pronti per questa nuova avventura e sicuramente la Hunziker sarà perfetta come sempre.

