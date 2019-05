Michelle “Michelly” Sander è Madre Natura/ Instagram, da Bettarini jr a.. Ciao Darwin

Michelle Sander è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin 8 Juve contro Tutti. La bellissima modella brasiliana, che si farà apprezzare per le sue curve mozzafiato, non è un volto sconosciuto. È nota per essere la fidanzata di Andrea Petagna, attaccante della Spal in prestito dall’Atalanta. Inoltre, è stata precedentemente legata a Niccolò Bettarini, primogenito dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice Simona Ventura. La 21enne, chiamata anche Michelly, è una modella mora, occhi verdi, con un sorriso e un fisico che incantano. Madre Natura è molto attiva sui social: oltre a Instagram, dove vanta oltre 100mila followers, ha anche un profilo su Twitter ed uno Facebook. I seguaci dopo la messa in onda della puntata di questa sera di Ciao Darwin 8 aumenteranno di sicuro, magari arrivando a quota 200mila dopo la sua apparizione di oggi. Un po’ come è successo ad Alba Vejseli. Michelle Sander un’intervista a Playboy si è descritta con quattro parole: «Estroversa, sincera, impulsiva e orgogliosa». Invece riguardo la parte del suo corpo che preferisce è il lato B, oltre ai piedi.

MICHELLY SANDER, CHI È MADRE NATURA DI CIAO DARWIN 8

Michelle “Michelly” Sander è una delle grandi novità tra le wags: la modella si mostra spesso in foto col fidanzato Andrea Petagna. I due si sarebbero conosciuti a Ibiza dopo la rottura dell’attaccante con la fidanzata storica Alessandra Chiodini. Ora invece c’è la brasiliana, disinibita e spesso esagerata sui social. E infatti una volta lui l’ha redarguita mostrandosi possessivo e geloso. «Copriti», le scrisse commentando una foto in cui Michelle mostrava la sua prorompente sensualità. In un’intervista a Playboy parlò anche delle sue fantasie, spiegando che a letto le piace sperimentare nuove idee e le fantasie con il suo partner, che condivide le sue «stesse pazzie». Ma Sander si lasciò andare anche a consigli per gli uomini su come sedurre una donna: dovrebbero «usare il linguaggio del corpo che è importante per agire più che parlare altrimenti diventa noioso». E se proprio la scintilla non scossa, c’è una cosa che può aiutarli ad abbattere il muro: «Per me conta molto anche il bacio, è il primo contatto fisico da lì sai più o meno come andrà a finire».

MICHELLE SANDER, FIDANZATA DI PETAGNA

Michelle “Michelly” Sander e Andrea Petagna hanno messo a dura prova il loro amore dopo il trasferimento del calciatore a Ferrara. Lei infatti vive a Milano per lavoro. Nonostante ciò, si cercano e si ritrovano, senza perdere occasione di stare insieme lontano da allenamenti o servizi fotografici. E infatti è molto spesso a Ferrara per stare accanto al suo fidanzato. «Ti auguro buona fortuna per questo nuovo percorso che intraprenderai. Nella vita non tutto è come vogliamo e tante volte le strade delle persone vengono allontanate per diversi motivi e scelte», scrisse in un post su Instagram. Ma non mancano riferimenti alla loro relazione: «Due caratteri così diversi e difficili da stare insieme ma che stranamente qualcosa di intenso li ha uniti». Insomma, Michelle Sander non perde occasione per dimostrare al suo amato il suo grande sentimento, ma i post preferiti dai follower sono quelli in cui mostra la sua sensualità. Grande successo ebbero le foto della sua vacanza tra Positano e la Costiera Amalfitana.

Visualizza questo post su Instagram ✨💖 @mariana_falace Un post condiviso da MICHELLE SANDER ✟☪ (@miisander) in data: Dic 3, 2017 at 2:16 PST





