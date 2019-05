“Michkere” di Michelle Hunziker/ Video, il pezzo trap prodotto da J-Ax: fan impazziti

Michelle Hunziker è pronta per un nuovo programma televisivo e il suo pubblico, non vede l’ora di vederla in una veste assolutamente inedita. Da oggi, lunedì 6 maggio a partire dalle ore 14.00, è online “Michkere” su Spotify, iTunes, il canale YouTube della stessa svizzera, e tutti gli altri canali digitali. Il video ha come protagonista la bionda in una veste inedita: quella di una eccezionale e, come al solito, allegrissima trap queen. Per questa particolare occasione, J-Ax si è calato nel panni del regista e produttore musicale per affiancarla in questo nuovo progetto. Da questa singola quanto curiosa accoppiata artistica, nasce anche la realizzazione della prima edizione italiana di “All Together Now”. La coppia sarà al timone dello show musicale, in onda in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 16 maggio, così come annunciano i promo che vediamo su Canale 5 già da qualche giorno. Proprio nel corso della registrazione del programma, è venuta fuori l’idea di mettere in piedi questa collaborazione inedita quanto divertente, vista anche l’alchimia che si è saputa creare tra i due artisti.

Michkere, singolo trap di Michelle Hunziker prodotto da J-Ax

“Michkere” è stato scritto da Pedar, diretto da Samuel Pascuma e prodotto da Dj Enzo e si avvale anche della partecipazione straordinaria di Aurora Ramazzotti (nella parte del “Grillo Parlante” mentre corre con la madre al parco), Timothy Cavicchini, Tomaso Trussardi e Fabio Rovazzi. Per promuovere al meglio “All together now”, Michelle Hunziker ha voluto mettersi in discussione a 360°, calandosi nelle vesti inedite di una cantante di musica trap, genere musicale che sta spopolando letteralmente negli ultimi tempi. Dopo avere pubblicato un’anteprima anche su Instagram, tanti i commenti della rete: “Cosa ho appena visto?? La cosa più surreale del giorno”, “Questo video è una figata pazzesca!”. Ecco la clip ufficiale a seguire: la svizzera ha un futuro anche nella musica? Giudicate voi!





