Mietta, Daniela Miglietta/ Il talent? “Una ventata di gioia” (All together now)

Questa sera, giovedì 16 maggio, su Canale 5 prende il via “All together now”, il nuovo talent con una giuria di 100 personaggi. Tra i giurati ci sarà anche Mietta, al secolo Daniela Miglietta. Mietta è particolarmente entusiasta di partecipare a questo nuovo talent che ha definito “una ventata di allegra spensierata meravigliosa gioia di cantare tutti insieme”. E ancora: “Non vedo l’ora! Divertimento assicurato musica canzoni e 100 giudici che cantano con voi”, ha scritto sul suo profilo di Facebook. Mietta, che il prossimo 12 novembre compirà 50 anni, lo scorso anno ha festeggiato 30 anni di carriera. Il suo debutto sul palco di Sanremo risale infatti al 1988 quando si presentò nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Sogno”. L’anno dopo vinse il Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con “Canzoni”. Nel 1990 partecipò nuovamente al festival in coppia con Amedeo Minghi, giungendo terza con “Vattene amore”. Non solo musica per Mietta, che ha partecipato 8 volte a Sanremo, ma anche letteratura e cinema.

Mietta e il successo al fianco di Amedeo Minghi

In una recente intervista su Libero, Amedeo Minghi ha dichiarato di essere ancor oggi affascinato dalla bellezza di Mietta, cheaveva notato già dalla sua prima apparizione a Sanremo Giovani. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me nei giorni scorsi, è Amedeo Minghi ha svelato anche alcuni retroscena su “Vattene Amore”: “Nel 1990 arrivai terzo col duetto con Mietta. Le polemiche a Ora o mai più? Succede, ci si difende. Quella canzone poteva essere della Vanoni. Io decisi di non darla a lei ma di andare con Mietta a Sanremo. Sapevo del successo che avrebbe ottenuto. Se c’è del risentimento da parte sua non saprei, posso dire solo che lei di questo brano ha capito poco o nulla”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2010 Mietta è diventata mamma di Francesco Ian, nato dalla relazione con il chitarrista Davide Tagliapietra.



