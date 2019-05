MILA SUAREZ CONTRO FRANCESCA DE ANDRÈ/ Confronto nella casa? (Grande Fratello 2019)

Mila Suarez contro Francesca De André al Grande Fratello 2019? Continua la querelle tra l’ex fidanzata di Alex Belli e la figlia di Cristiano De Andrè che, all’interno della casa, hanno avuto diversi scontri. La modella marocchina, eliminata la scorsa settimana dal gioco, una volta uscita dalla casa ha scritto un lungo post su Instagram: “Il bullismo non è uno scherzo. Il bullismo è un reato. E come il bullismo mi sono stati accreditati altri reati come razzismo, diffamazione e mobbing”. La Suarez, infatti, ha detto di non sentirsi molto bene in questi giorni: “vi chiedo scusa per la mia assenza, ma non sto bene a livello morale e psicologico. Oggi ho affrontato una lunga giornata con i miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento”. Ebbene si, Mila starebbe seriamente pensando di procedere per vie legali contro Francesca De Andrè.

Mila Suarez querela Francesca De Andrè?

E’ guerra aperta tra Mila Suarez e Francesca De Andrè. Le due concorrenti del Grande Fratello 16 potrebbero però passare dalla parole ai fatti visto che la modella marocchina a Domenica Live ha comunicato di essere intenzionata a querelare la De Andrè per le accuse ricevute all’interno della casa del GF 16. “ono andata ad informarmi. Ci sto pensando. Sto riguardando tutto con i miei avvocati. Ho 90 giorni. Voglio capire bene la situazione. Francesca è stata pesante nei miei confronti. Quando sono uscita, tutta l’Italia era nei miei confronti. E’ stata razzista, ha fatto del bullismo. Mi ha dato della scimmia perché pensava che fossi africana? Lei voleva attaccarmi a tutti i costi. Non so perché ce l’ha con me da quando è entrata in casa. Perché tanta cattiveria?” ha detto la Suarez che questa settimana potrebbe rientrare nella casa proprio per comunicare la sua decisione alla diretta interessata.

Mila Suarez: “Le parole di Francesca De Andrè pura violenza”

La ex concorrente del Grande Fratello 2019 è sempre più intenzionata a procedere per vie legali contro Francesca De Andrè. Non è una novità che all’interno della casa tra Mila e Francesca non ci fosse una grande simpatia, ma va detto che la nipote di Faber ha utilizzato delle parole davvero pesanti nei confronti della ex compagna di Alex Belli. Parole che, pronunciate in un contesto televisivo come quello del GF, hanno sicuramente assunto un impatto ancora più forte. Sta di fatto che la Suarez non ha alcun dubbio circa le accuse della De Andrè: “un trattamento di questa donna nei miei confronti è stata pura violenza, ed io non sono certo una che si fa scivolare addosso questi reati”.



