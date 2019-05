Mila Suarez denuncia Francesca De Andrè?/ Foto: “il bullismo è un reato” (GF 16)

Mila Suarez è pronta a difendersi dagli attacchi di Francesca De Andrè. Dopo gli scontri di cui è stata protagonista nella casa del Grande Fratello 2019 dove ha ricevuto numerose offese da parte della figlia di Cristiano De Andrè, Mila Suarez eliminata nella scorsa puntata del reality ha deciso di rivolgersi ai propri avvocati per capire se ci siano gli estremi per far partire un’eventuale denuncia. Ad annunciarlo è la modella marocchina su Instagram: “Buonasera a tutti, scusatemi siete davvero in tanti a scrivermi in questi giorni. Vi chiedo scusa per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e psicologico, dunque oggi ho affrontato una lunga giornata insieme ai miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento”, ha scritto in una storia. Nelle ultime ore, Francesca De Andrè ha cominciato a puntare il dito contro gli atri concorrenti del reaity al punto che Valentina Vignali ha sbottato ammettendo che, forse, il problema, non era Mila Suarez, ma Francesca De Andrè.

MILA SUAREZ PRONTA A DENUNCIARE FRANCESCA DE ANDR È

Le settimane trascorse nella casa del Grande Fratello 2019 non sono state facili per Mila Suarez che, tornata alla propria vita, circondata dai propri affetti, è pronta ad agire anche legalmente contro Francesca De Andrè che non avrebbe perso occasione per puntarle il dito contro. Dopo aver visto i video di tutto ciò che è successo, la modella marocchina si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram dove, oltre ad annunciare l’intenzione di agire legalmente, ha pspiegato ai fans tutti i reati di cui sarebbe stata vittima: “il bullismo non è uno scherzo. Il bullismo è una cosa seria. E come il bullismo, mi sono stati accreditati altri reati come il razzismo, diffamazione e mobbing. Tutti reati penali che nella vita reale vanno denunciati, il gioco è bello quando dura poco!”.





