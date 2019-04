Mila Suarez eliminata?/ Il pubblico la sostiene ma… (Grande Fratello 2019)

Mila Suarez è riuscita ad ottenere il favore di una parte del pubblico del Grande Fratello 2019 grazie all’ingresso di Alberico Lemme. Da quando il farmacista è diventato la nuova vittima della situazione, la modella marocchina ha scelto di schierarsi in suo favore contro il gruppo dei concorrenti più rancorosi. Anche se nella scorsa diretta ha prima preso le sue difese e poi ha scelto di non avvallare la sua permanenza nella Casa, preferendo schierarsi dalla parte di Valentina Vignali. E dopo aver sollevato dubbi e critiche a causa del suo incontro con Alex Belli, Mila è riuscita a battere ogni previsione e mostrare un lato di sé finora rimasto sconosciuto. I dialoghi fitti fra Suarez e Lemme infatti spaziano in vari argomenti: dall’analisi delle tendenze dell’essere umano fino alla pochezza di alcune persone, che preferiscono dare retta all’invidia per riuscire ad emergere. Una delle poche confidenti donne di Mila è inoltre Serena Rutelli, a cui ha confidato di sentirsi incompresa, ma non per questo di voler cambiare solo per ottenere il consenso del gruppo maggiore. Clicca qui per guardare il video di Mila Suarez.

Mila Suarez, Grande Fratello: quell’amicizia con Alberico Lemme

Mila Suarez e Alberico Lemme hanno creato una loro personale amicizia al Grande Fratello 2019 ed è inevitabile che qualcuno voglia farli dividere. In queste ultime ore, la modella marocchina ha confidato infatti al farmacista che Francesca De Andrè e Valentina Vignali hanno fatto un pallido tentativo per creare una frattura fra loro. Le due sarebbero state fermate solo da una delle altre discussioni avvenute di recente nella Casa. Clicca qui per guardare il video di Mila Suarez e Alberico Lemme. Il pubblico intanto sostiene entrambi sui social, stupiti del fatto che abbiano rivelato una personalità differente rispetto al loro ingresso nel reality. Mila è riuscita quindi a compiere quel passo enorme che si era prefissata fin dalla partenza del programma, ovvero riuscire a farsi conoscere per le sue qualità e non solo in quanto ex fidanzata di Alex Belli. Anche se le prime settimane di gioco hanno preso una piega inaspettata.

Cosa accade con Gennaro?

Mila Suarez potrebbe aver deciso di prendere le distanze da Gennaro Lillio in via definitiva. La prima coppia nata al Grande Fratello 2019 in realtà non ha mai mosso un passo definitivo verso una relazione vera e propria ed il motivo è da ricondurre al carattere di entrambi. Senza considerare il fantasma di Erica Piamonte, sempre pronto a fare la sua incursione nel loro rapporto. Mila però sembra aver realizzato qualcosa di importante su Gennaro: non le piacciono alcuni suoi atteggiamenti, come la decisione di dare importanza a qualunque donna a prescindere, senza considerarne speciale una sola. Il paragone con Daniele Dal Moro è stato immediato: il ragazzo di Verona riesce a trasmettere il suo interesse per Martina Nasoni senza alcun dubbio. Nonostante questo, la Suarez ed il concorrente napoletano continuano a stuzzicarsi. In previsione della suite dedicata alle coppie, hanno stretto un patto: chiunque dei due dovesse vincere il bonus, inviterà l’altro nella location segreta.



