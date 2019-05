MILA SUAREZ ELIMINATA?/ Vittima o abile stratega nella Casa del Grande Fratello 16?

Mila Suarez ha fatto terra bruciata attorno a sé, ma è diventata il nuovo idolo dei fan del GF 16. La modella marocchina infatti non è riuscita a creare alcun legame all’interno della Casa ed ora può contare solo sul rapporto sereno che le è rimasto con Gennaro Lillio. Secondo Kikò Nalli, il rischio per l’intero gruppo è farla diventare una vittima e per questo ha suggerito a tanti gieffini di non cedere alle provocazioni. Una strategia utile per evitare che il pubblico si affezioni a Mila e possa prendere le sue difese. Peccato che quell’affermazione, scritta su un cuscino per Martina Nasoni, non sia passata inosservata a chi segue il programma. Senza volere, Nalli ha provocato proprio l’effetto opposto, spingendo tanti spettatori a prendere le difese di Mila e richiedere l’espulsione di chiunque, in questi giorni, la stia deridendo alle spalle. Purtroppo le frecciatine non sono le uniche dirette alla modella, che si ritrova a subire angherie più o meno velate. Il gruppetto delle più agguerrite, fra cui Valentina Vignali e Francesca De André, non hanno alcun problema infatti ad inveire nei suoi confronti anche in sua presenza.

MILA SUAREZ NEL MIRINO DI FRANCESCA DE ANDRÈ

Mila Suarez è finita di nuovo nel mirino della sua acerrima nemica del GF 2019, ovvero Francesca De André. La figlia di Cristiano infatti ha deciso di non tenere più le briglie tirate e lasciarsi andare in diversi insulti nei confronti della modella, senza risparmiare nulla. Da “scimmia” a “gatta morta” fino a “falsa” e molto altro ancora, parole prontamente oscurate dalle telecamere che hanno deciso di non condividere il duro scontro con tutti i telespettatori. Fra le tante accuse di Francesca, anche il fatto che Mila non sarebbe in grado di tenersi un uomo e che avrebbe le gambe piene di cellulite, problema per il quale le consiglia gli esercizi fisici. Non siamo di sicuro di fronte ad una novella Aida Nizar, ma la Suarez sta riscuotendo lo stesso successo fra gli spettatori italiani. Agli occhi di molti infatti verrebbe attaccata in modo ingiustificato, mentre alcuni credono che sia solo una furba in grado di punzecchiare i concorrenti pronti a saltare per i nervi scoperti. Clicca qui per guardare il video di Mila Suarez e Francesca De André.

MILA FINALISTA DEL GF?

Il Grande Fratello 2019 potrebbe aver trovato in Mila Suarez una prossima finalista. Data la polemica sempre più accesa contro alcune delle concorrenti della Casa, la modella potrebbe tranquillamente riuscire ad emergere e senza fare sforzi particolari. Persino senza un interesse romantico ed il bisogno di creare una coppia, visto che quasi tutti hanno deciso di metterla al bando. L’isolamento però potrebbe giocare un brutto scherzo alla Suarez, che senza Alberico Lemme con cui scherzare ha ormai solo Guendalina Canessa a darle retta. Più forte di Daniele Bossari e meno fumantina di Aida Nizar, Mila riesce ancora a reggere le tante tensioni che si creano nel loft, ma fino a quando? Il crollo emotivo sembra dietro l’angolo, anche se per adesso sembra che la marocchina stia nuotando in acque già conosciute in precedenza. Sempre ammesso che riesca a superare il televoto di questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA