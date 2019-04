MILA SUAREZ/ Francesca De Andrè: “sei più rifatta di Michael Jackson” (GF16)

Mila Suarez è una delle concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show in onda eccezionalmente martedì 23 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. La ex fidanzata di Alex Belli continua a far discutere all’interno della casa dove ha trovato, sembrerebbe, un nuovo amore, ma anche tanti “nemici”. Uno di questi è Francesca De Andrè che non vede di buon grado la modella marocchina con cui ha avuto diversi scontri all’interno della casa del GF. Sin dal giorno del suo ingresso, infatti, la figlia di Cristiano De Andrè ha da subito espresso il suo pensiero sulla modella accusandola di aver fatto parlare di sè solo per via della sua storia con Alex Belli. Ma non finisce qui, visto che la De Andrè nelle ultime ore è andata oltre attaccando nuovamente la Suarez e arrivando a definirla un’oca giuliva e rifatta.

Francesca De Andrè: “Mila Suarez sei più rifatta di Michael Jackson”

Dopo averla accusata di essere ossessionata da Alex Belli, Francesca De Andrè ha nuovamente preso di mira Mila Suarez. A scatenare la polemica è stata una frase che la figlia d’arte avrebbe sentito sul suo conto detta proprio dalla modella marocchina. “Non sopporto più di passare per casa e sentire la cantilena” dice la De Andrè, che precisa: “ho sentito pure il mio nome per tre volte di troppo e non ne posso più. Ma posso passare il resto della giornata a sentire Michael Jackson che canta per casa? Se voglio sentirlo davvero metto il disco. Se hai da dire qualcosa, vieni qua a dirmelo! Vieni, vieni! Ma lei vuole fare la kamikaze con me? Non esci dalla porta rossa, ti mando con la fionda fuori da qua”. Parole fortissime quelle pronunciate da Francesca De Andrè che supera il limite quando accusa la Suarez di essere un’oca giuliva, rifatta e finta: “quando fai il mio nome vai lontana, che se ti sento mi girano i coglioni. Quando devi parlare di me, sparisci dalla casa, Michael Jackson. Che se ti buco con lo spillo prendi fuoco, veramente. Le oche giulive io non le sopporto, le false men che meno”.

Mila Suarez è Gennaro Lillio: amore finito?

Intanto all’interno della casa Mila Suarez e Gennaro Lillio stanno vivendo i primi momenti di difficoltà. I due, infatti, hanno avuto un confronto per via degli atteggiamenti della modella marocchina accusata di essere troppo pesante e permalosa sulle cose. La storia d’amore nata all’interno della casa tra Mila Suarez e Gennaro Lillio avrebbe creato più di qualche fraintendimento. Nelle ultime Ambra avvicinandosi a Mila le ha detto: “Ho notato un raffreddamento nell’arco di un’intera settimana per ragioni che non capisco!”. La professore allora precisa di sentirsi giudicata per via del rapporto instaurato con Gennaro precisando che si tratta solo di amicizia. Ambra, infatti, ha voluto precisare la cosa per evitare qualsiasi problema e Mila, invece di esternarle il proprio fastidio, ha concluso la cosa dicendo: “Ora facciamo una bella grigliata e basta!”.

