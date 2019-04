Milena Miconi, matrimonio in diretta con Barbara d’Urso/ Video: location e dettagli

Si parla anche di matrimonio nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Ospite in studio Milena Miconi che il 25 maggio convolerà a nozze dopo 18 anni di fidanzamento con Mauro Graiani. Barbara d’Urso annuncia che il matrimonio si celebrerà in diretta televisiva e proprio in una delle sue trasmissioni. “È ora, abbiamo raggiunto la maggiore età quindi è ora!” ammette la Miconi, che con le telecamere di Pomeriggio 5 è andata alla ricerca delle bomboniere del matrimonio. Ma non è tutto, perché Milena ha poi mostrato in anteprima la bellissima location delle nozze (Clicca qui per il video). Ed è proprio qui che appare il suo compagno Mauro, che presenta ufficialmente anche alla conduttrice. “Che fatica organizzare un matrimonio ma finalmente ci sposiamo!” ammette ancora la Miconi, che in studio riceve però qualche frecciatina.

Milena Miconi si sposa: la frecciatina di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta, infatti, le ricorda che l’annuncio del matrimonio era già arrivato qualche tempo fa. “Ricordo che anche l’anno scorso avevo visto una bella copertina con un vestito quasi da sposa ma poi ti ha lasciato quasi all’altare…” punge la Ruta, ma Milena Miconi nega “No, io non ho mai fatto copertine in abiti da sposa, anzi. – spiega – Una volta mi chiesero se mi sarei sposata e quindi dissi prima o poi ci sposeremo però quella volta non avevamo fissato la data, questa volta sì”. La data scelta è appunto il 25 maggio, giorno in cui la d’Urso sarà presente per seguire in diretta il lieto evento. Le riprese, infatti, saranno un’esclusiva di uno dei suoi amatissimo show di Canale 5.

