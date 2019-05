Milena Miconi vittima di truffa romantica/ “Diceva di essere una persona, ma…”

Milena Miconi, ospite di Live – Non è la D’Urso, ammette che in passato è finita al centro di una vera e propria truffa sentimentale. Commentando la vicenda sulle nozze di Pamela Prati e il profilo del suo misterioso fidanzato Marco Caltagirone, la Miconi ha rivelato di aver conosciuto un uomo che in passato le ha fatto credere di essere una persona differente. “Vent’anni fa ho avuto una storia molto particolare con una persona che diceva di essere una persona che faceva un lavoro, invece non era assolutamente vero”. La showgirl, che ha avuto la possibilità di incontrare l’impostore di cui poi si è innamorata, non si spiega quindi come sia possibile credere alle parole di uno sconosciuto sui social; Barbara D’Urso, però, pur chiarendo che non è questo il caso di Pamela Prati, conferma che tante volte nei suoi programmi si è ritrovata a trattare casi di truffe romantiche; “almeno una volta ogni 15 giorni”, ha ribadito la conduttrice.

“Lo frequentavo”

A Live non è la D’Urso, Milena Miconi non riesce proprio a capire come sia possibile, per una persona adulta, credere nelle parole di un perfetto sconosciuto incontrato per caso sui social network. Quando lei si è innamorata di un uomo, che si è rivelato essere poi un impostore, ha infatti avuto la possibilità di vederlo e conoscerlo in carne e ossa e solo dopo averlo incontrato sarebbe caduta nella sua rete: “Lo frequentavo, ci sono stata assieme un anno con questa persona – conferma la Miconi – ci ho messo un anno a capire, adesso non posso pensare, capisco tutto questo, ma non posso credere che un uomo che abbia 40 o 50 anni, una donna di 50 o di 60 anni, possano cadere (in una truffa romantica, ndr), come succede a una ragazza di 18, 20 anni. Io ho una figlia di 18 anni – aggiunge la showgirl – è un problema, non posso crederci…”. Immediata la risposta di Barbara D’Urso, che ormai da molti anni porta alla luce numerosi casi di truffe romantiche: “Mi trovo nelle mie trasmissioni a dover affrontare il problema di non ragazze – spiega la conduttrice – ma donne, anche 40 50 60 anni che vengono truffate attraverso internet e si innamorano di uomini che non hanno mai conosciuto”.

