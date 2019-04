Milena Vukotic e Simone Di Pasquale/ Video: “Non sbagli mai” (Ballando con le stelle)

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale continuano a collezionare grandi successi: nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019 si sono esibiti in un Charleston sulle note di “Popeye” e la loro performance è stata accolta con grande entusiasmo dalla giuria. Per loro un meritatissimo terzo posto nella classifica provvisoria, che si è trasformato in quarto con il balzo in avanti di Manuela Arcuri, che dopo aver conquistato il tesoretto di Francesco Giorgino ha lasciato il penultimo posto per raggiungere la terza posizione. Milena Vukotic, però, non si è persa d’animo e, con l’eleganza che da sempre la contraddistingue, è pronta a dare il via a una nuova sfida. Il punto di partenza, secondo alcuni scatti condivisi dal suo tutor, sarà ancora una volta una coreografia ispirata a un mito della televisione italiana e, a quanto pare, potrebbe trattarsi proprio del telefilm cult “Casa Vianello”. In attesa di scoprire cosa succederà, ecco i voti collezionati dall’attrice nella puntata della scorsa settimana. Ivan Zazzaroni, voto 7; Fabio Canino, voto 7; Carolyn Smith, voto 7; Selvaggia Lucarelli, voto 8; Guillermo Mariotto, voto 10.

Carolyn Smith: “Voglio vederti in una veste diversa”

Dopo aver totalizzato quattro esibizioni perfette, Milena Vukotic e Simone Di Pasquale si sono dovuti scontrare con una singolare richiesta, che ha tutto il sapore di una critica. Carolyn Smith, presidentessa di giuria a Ballando con le Stelle 2019, pur apprezzando il talento della concorrente, le ha chiesto di cambiare un po’ le carte in tavola. Dopo “quattro coreografie tutte uguali, adesso, per la prossima settimana, voglio vedere – non più impegno, perché l’impegno c’è ed è tantissimo – un ballo leggermente diverso. Un tango, una rumba – ha spiegato la Smith – che non sia né comica o ironica. Qualcosa di leggermente più profondo, perché voglio vederti in una veste diversa da quella che abbiamo visto”. La vera gara di Milena Vukotic ha inizio quindi dalla puntata di questa sera. Riuscirà a raccogliere la sfida di Carolyn Smith e a dimostrare di poter uscire dal suo nuovo personaggio?

Selvaggia Lucarelli: “Una macchina perfetta”

Per Ivan Zazzaroni, Milena Vukotic e Simone Di Pasquale dovrebbero prendere le distanze da quel genere di coreografie realizzate nelle ultime quattro puntate di Ballando con le Stelle. Il giornalista sportivo ha ammesso inoltre che l’esibizione di sabato scorso non era all’altezza di quelle precedenti, anche se l’attrice è dotata di una “grazia, anche nell’espressione del viso, che è premiante”. Di parere opposto, invece, Selvaggia Lucarelli, che vede in Milena Vukotic un personaggio ineguagliabile: “A me colpisce il fatto che non sbagli mai – ha fatto notare la giornalista – sei una macchina perfetta e questo è qualcosa che credo non si impari neanche, è un talento”. La Vukotic, però, ha rivelato di essere molto più vulnerabile di ciò che si possa pensare e che anche lei, come tutti i comuni mortali, non è esente da errori. “Sbaglio molto spesso – ha ammesso l’attrice – però cerco di andare oltre. È l’emozione, è quello”. Di seguito, il video della sua esibizione nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

