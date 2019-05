Milena Vukotic e Simone Di Pasquale/ Video, “Sei una grande lezione” (Ballando)

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale sono riusciti a vincere la puntata di Ballando con le Stelle 2019 della settimana scorsa. Il merito è da ricercare non solo nella nota eleganza della concorrente, sempre più apprezzata dal pubblico da casa, ma anche nella volontà del custode del tesoretto di assegnare a lei i punti ottenuti da Il Volo. I ballerini per una notte hanno infatti registrato un 50 totale, assegnato per intero all’attrice italiana e tali da permettere di saltare dalla quarta posizione a pari merito con Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, fino al primo posto della classifica definitiva. Per una volta invece il tesoretto social non ha toccato la concorrente, finora vincitrice dell’affetto dei telespettatori e destinataria del bonus previsto in ogni puntata. I 95 punti ottenuti nel gran finale hanno permesso alla fine alla Vukotic di superare in lunghezza anche Angelo Russo, distanziandolo di 15 punti e lasciandolo in seconda posizione.

Il valzer di Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

Non ci sono dubbi sul fatto che Milena Vukotic e Simone Di Pasquale siano una delle coppie più in vista di Ballando con le Stelle 2019. La sfida è stata piuttosto semplice per il maestro di ballo, che ha potuto allenarsi con un’ex ballerina di danza classica. Ed è nel suo esordio nella disciplina che forse vanno ricercate le abilità della concorrente, in grado di affrontare ogni esibizione con estrema delicatezza ed eleganza. Per l’ultima esibizione, la coppia ha scelto di cimentarsi in un Valzer impreziosito dalle note di Meraviglioso Amore Mio di Arisa, con una scenografia che ha acceso le luci su un’inedita Pierrot. Purtroppo per una parte della giuria non è stato sufficiente: le critiche non sono mancate per via della ripetitività delle esibizioni proposte. Fin dal loro ingresso in gara, Milena e Simone infatti hanno scelto di non rischiare grosso, preferendo sfruttare le abilità della concorrente per ottenere una vittoria sicura. Clicca qui per rivedere il video di Milena Vukotic e Simone Di Pasquale.

Standing ovation per la “coppia” Milena Vukotic e Simone Di Pasquale

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale hanno scelto di puntare il dito contro i giurati di Ballando con le Stelle 2019, specialmente contro Selvaggia Lucarelli e il “polverosa” che ha affibbiato all’attrice in precedenza. Per questo la giornalista ha deciso di spiegare il suo intervento, sottolineando di voler vedere qualcosa di più dalla loro coppia e non sempre la stessa salsa proposta ad ogni occasione. Milena invece è stata una sorta di Carla Fracci agli occhi di Fabio Canino, che al fianco di Carolyn Smith ha accolto l’esibizione con una standing ovation. “Sei una grande lezione a tanti“, ha detto la Presidente. Bachata o Tango? I fan nel frattempo si chiedono sui social quale ballo hanno scelto Milena e Simone per l’esibizione di questa sera. Nelle Stories del ballerino possiamo vedere la coppia in alcuni momenti delle prove: l’estensione della gamba dell’attrice potrebbe farci pensare ad un Tango sensuale.



