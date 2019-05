Milly Carlucci/ Come si è fatta male al piede? Mistero sulla frattura, oggi svelerà…

Milly Carlucci è pronta per il sesto appuntamento di Ballando con le stelle 14, il dancing show di successo del sabato sera di Raiuno. Puntata ricca quella che andrà in onda sabato 4 maggio 2019 su Rai1: da un lato le coppie di concorrenti vip rimasti in gara si sfideranno per conquistare i primi posti della classifica, mentre i concorrenti eliminati potranno rientrare in gioco con la staffetta del ripescaggio. La conduttrice di Rai1 durante il consueto appuntamento del venerdì de La Vita in Diretta ha raccontato come si è fatta male. Da Tiberio Timperi e Francesco Fialdini, la Carlucci ha rivelato: “ho sbattuto il piede per terra perché mi sono arrabbiata durante una cosa molto bella che vedrete succedere domani. Ho sbattuto il piede dimenticandomi che era quello che non dovevo sbattere”. Un’edizione di grande successo quella di Ballando 2019 che è riuscita a battere la concorrenza di Amici 18 di Maria De Filippi.

Roberta Bruzzone: “Milly Carlucci è un genio”

Milly Carlucci e Ballando con le stelle 14 sono un binomio perfetto. Dietro il successo del dancing show di Raiuno c’è sicuramente l’impegno, la dedizione e l’ingegno della conduttrice che è riuscita quest’anno a portare sul palco un cast di primissimo livello con nomi che hanno attirato l’attenzione mediatica e del pubblico. In primis, inutile negarlo, c’è quello di Suor Cristina che da settimana sta dividendo la giuria del programma. Una scelta azzeccata quella della conduttrice a detta di tutti, anche della stessa Roberta Bruzzone. La criminologa, infatti, si conferma tra i protagonisti di questa quattordicesima edizione dove ricopre il ruolo di commentatrice a bordo pista. La Bruzzone, ospite di Storie Italiane, ha detto a gran voce: “Milly Carlucci è un genio del marketing”.

Milly Carlucci: “Milena Vukotic si muove come una ragazzina”

Proprio la conduttrice ha parlato di alcuni concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle dalle pagine del settimanale Oggi. In particolare si è soffermata su Suor Cristina e Milena Vukotic. Sulla prima ha detto: “Cristina è una ragazza contemporanea che a un certo punto ha avuto questa cosa rara, una vocazione che ti porta a una scelta di vita opposta alla maggioranza delle persone”, mentre sulla Pina di Fantozzi: “Milena lascia tutti a bocca aperta perché a 83 anni si muove come una ragazzina”. Non solo la Carlucci ha parlato anche del piccolo incidente al piede su cui è sorvolata con classe: ” i danni fisici passano. Sono altre le vere sofferenze” ha detto raccontando di come il 2018 sia stato un anno davvero terribile. “Nel 2018 ho perso due uomini a cui dovevo tutto. Mio padre e Bibi Ballandi, la persona con cui ho creato Ballando. Venivano in studio e si sedevano nella fila centrale. Quando vedo quelle poltrone vuote sento un nodo alla gola” ha dichiarato la Carlucci. Immancabile un ricordo all’amico e collega Fabrizio Frizzi: “Quello che oggi tutti dicono di lui, le sue doti di umanità, correttezza, rispetto, le conoscevo da sempre”.



