MILLY CARLUCCI/ Giovanni Ciacci: “ho smesso di seguirla!” (Ballando con le stelle)

Milly Carlucci è pronta per una nuova puntata di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo trasmesso il sabato sera su Rai1. Finora i dati d’ascolto hanno premiato il programma di Rai1 rispetto alla concorrenza, anche se non mancano le polemiche. In particolare durante l’ultima puntata ha fatto arrabbiare (e non poco) il comportamento della padrona di casa verso una ballerina del programma. Si tratta di Alessandra Tripoli, la ballerina in coppia con Ettore Bassi. Il tutto è successo dopo l’esibizione della coppia: la Tripoli e Ettore Bassi si sono sottoposti al giudizio della giuria senza però replicare. La Tripoli, infatti, alzando il dito ha chiesto la possibilità di parlare. Dopo i giudizi della giuria di esperti però la ballerina si è sentita dire dalla Carlucci: “Siamo in ritardo. Su le palette”. Un comportamento che non è stato gradito dal pubblico da casa e dei social che ha sottolineato la differenza di comportamento rispetto ad un’altra coppia, quella composta da Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo.

Milly Carlucci: “Questo è Ballando con le Stelle”

Ma non finisce qui. L’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2019 ha regalato dei grandi colpi di scena dal punto di vista della classifica finale. Dopo la prova con l’hula hoop, a conquistare la vetta è la la coppia formata da Milena Vukotic con Simone di Pasquale nonostante i voti della giuria in studio avesse preferito Angelo Russo e Anastasia Kuzmina ed Enrico Lo Verso con Samanta Togni. La Vukotic, infatti, ha conquistato il tesoretto del pubblico spodestando così tutti gli altri. “Si sono rovesciati tutti gli equilibri” ha detto la Carlucci sottolineando: “Sono arrivati allo spareggio finale coppie protagoniste di performance molto apprezzate dalla giuria e dal pubblico in studio”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Questo è Ballando con le Stelle”. Resta da capire cosa succederà durante la settimana puntata del dancing show che vedrà sfidarsi la coppia Marzia Roncacci e Samuel Peron, ripescati la scorsa settimana, contro la coppia Dani Osvaldo e Veera Kunninnen.

Giovanni Ciacci: “Io a ballando con le Stelle? No, ecco perché”

Intanto dalla pagine de Il Fatto Quotidiano, Giovanni Ciacci ha raccontato come mai non è presente nella quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle. Il conduttore di “Detto Fatto”, che oggi si divide tra Rai2 e i programmi di Barbara D’Urso, ha detto: “Perché non sono tornato a Ballando con le Stelle? Mai dare qualcosa per scontato. Purtroppo ci sono stati problemi che non sono dipesi né da me né da Milly”. Problemi quindi di diverso tipi quelli che avrebbero impedito a Ciacci di presenziare al seguitissimo programma del sabato sera di Raiuno. Lo stylist però non ha nascosto di esserci rimasto molto male, al punto di rimuovere Milly Carlucci dai social: “la cosa mi ha fatto talmente male che ho smesso di seguire sui social tutti i personaggi legati al programma, compresi Milly e l’ufficio stampa: ora vedere una foto di Ballando mi crea un dolore che non ha idea”.



