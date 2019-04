MILLY CARLUCCI/ Video: “Il ballo è una benedizione” (Ballando con le stelle 2019)

La regina incontrastata del sabato sera di Rai Uno è sicuramente Milly Carlucci, che da tanti anni oramai conduce in maniera perfetta un programma collaudato come ‘Ballando con le stelle‘, che da tanto tempo allieta gli italiani il sabato sera. Milly Carlucci ha voluto condividere tutta la sua felicità con un video su Instagram in cui conferma tutto l’amore e tutta la passione che da anni mette nel ballo, in un programma, poi, che le continua a dare tantissime soddisfazioni. Ecco cosa ha detto la Carlucci a cuore aperto: “E’ stata una puntata davvero emozionante quella di questa sera, si sono viste tante cose assieme. E’ questa la bellezza del ballo, quando riesce a racchiudere in un solo aspetto tante cose: abbiamo avuto la sofferenza, il riscatto, la gioia… è meraviglioso. Io dico che davvero il ballo è una vera e propria benedizione.” E, in effetti, la scorsa puntata di Ballando di cose ne ha viste. Una su tutte, probabilmente, l’elezione a ‘miglior ballerino di tutte le edizioni’ decretata dalla Smith. La scelta è ricaduta su Ettore Bassi.

MILLY CARLUCCI, “UN PO’ DI POLEMICA FA BENE”

L’elezione di Ettore Bassi, comunque, non è stato l’unico evento della serata che ha visto, purtroppo l’eliminazione del giovane Marco Leonardi, una piccola star del web ancora minorenne. E, come sempre, non sono mancate le piccole polemiche della giuria che infuocano gli animi e che, diciamocelo pure, fanno anche share. Di questo e di tante altre cose ha infatti parlato Milly Carlucci al sito internet Gay.it, dove ha, in parole povere svelato i suoi più reconditi pensieri: “E’chiaro che un po’ di polemica fa sempre bene al programma, non dobbiamo essere ipocriti, l’importante è che la cosa poi finisca lì. Devo dire che in tutte le edizioni di Ballando le cose sono sempre andate in questo modo tranne rarissime occasioni. E poi, diciamocelo chiaramente, sono argomenti leggeri i nostri, mica parliamo di massimi sistemi. In fin dei conti noi discutiamo di samba a di paso doble, niente di più.” Dichiarazioni veritiere e schiette che rendono bene l’idea e che danno un quadro giusto della situazione.

E’ POLEMICA TRA MILLY CARLUCCI E MARIA DE FILIPPI?

L’intervista a Milly Carlucci non poteva esimersi dal toccare un argomento delicato come quello della rivalità con Maria De Filippi. Rivalità che, al di là delle dichiarazioni di facciata che si fanno sui giornali, esiste ed è soprattutto un problema di programmi destinati a scontrarsi frontalmente. Programmi che per certi versi si assomigliano pure ma che, quest’anno, sembrano avere una netta differenza: Ricky Martin. La De Filippi può infatti vantare nelle sue fila un’artista internazionale del calibro del portoricano che, volente o nolente, fa la differenza. Avere una star internazionale da una parte e dall’altra Antonio Razzi (con tutto il rispetto) significa molto e questo Milly Carlucci lo sa. Lo sa ma, almeno in apparenza, non fa nulla per dimostrarlo: “Beh, che le devo dire, io sono abituata a guardare in casa mia e non in casa degli altri, mi spiace. Ognuno è destinato a fare lo show con le risorse che possiede. L’importante è fare tutto con il cuore… e poi Robozao o Angelo Russo non li cambierei per nessuno.”





