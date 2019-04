Mirca Viola a Vieni da me/ “Ho bruciato le tappe, ma lo rifarei. Mio figlio…”

Mirca Viola, la Miss Italia che, nella storia del concorso, ha scatenato accese polemiche per aver partecipato al concorso di bellezza quando le mamme e le mogli non potevano partecipare, sfoglia l’album di famiglia a Vieni da me. Era il 1987, Mirca Viola vince il concorso, ma successivamente le tolgono la corona. “E’ stato giusto così perchè allora, quando partecipai a Miss Italia, il regolamento non prevedeva che le mamme e le mogli potessero partecipare. Quell’estate ero in vacanza a Riccione con mio marito e mia madre mi teneva Nicolas, il mio primo bambino. Mentre ero in spiaggia, gli organizzatori del concorso mi chiesero di partecipare. Alla fine accettai per curiosità e non pensavo di vincere” – racconta Mirca che poi svela di non conoscere il regolamento – “Non sapevo che le mamme e le mogli non potessero partecipare e non ho approfondito il regolamento perchè non pensavo di vincere”. Quando la verità venne a galla, a comunicare la notizia a Mirca furono gli organizzatori: “All’epoca ci rimasi male anche perchè avevo solo 19 anni. Mi fecero male i commenti delle atre ragazze”, aggiunge.

Mirca Vioa: “nea vita ho bruciato e tappe”

Dopo la partecipazione a Miss Italia, Mirca Viola è riuscita ad avere una brillante carriera. “Il mio obiettivo era diventare regista. Volevo farlo da quando avevo 20 anni. Poi grazie a mio marito che faceva il produttore, sono riuscita ad intrufolarmi anche se, inizialmente facevo dei ruoli piccoli come l’assistente alla regia, ma è stato indispensabile fare esperienza sul set”, racconta. I successi più belli di Mirca Viola sono, tuttavia, i figli Nicolas e Angelica. “Sono diventata mamma di Nicolas a 17 anni, ma lo rifarei. Non ho pensato neanche per un attimo di abortire quando sono rimasta incinta anche perchè io stavo con un uomo più grande che era sicuramente più maturo di me. Quando ho scoperto di aspettare un bambino è stato bellissimo, è stata l’emozione più grande che puoi provare nella vita. A 21 anni, poi, ho avuto anche una bambina, Angelica”. In studio, poi, a sorpresa, arriva proprio Nicolas che Caterina Balivo definisce il “figlio dello scandalo”. Ma com’è Mirca Viola come mamma? “La cosa bella è che abbiamo pochi anni di differenza e quindi ci si può confrontare, dialogare senza avere il timore di un genitore adulto”, racconta il figlio della Miss. Mamma giovanissima, ma anche nonna molto giovane. Nicolas, infatti, l’ha resa nonna di un bellissimo bambino a 23 anni: “compirà 10 anni a settembre, ma sono anche separato da 9 anni”, racconta il figlio di Mirca Viola che, invece, dopo essersi separata dal marito, è tornata nuovamente con lui.

