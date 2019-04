Miriam Ayaba, chi è?/ Video, conquista Elettra Lamborghini con la sua “Amazzonia”

Ha convinto tutti e quattro i giudici Miriam Ayaba, la cantante 22enne che sul palco di The Voice of Italy ha portato un suo inedito, Amazzonia. Prima ancora di sentirla cantare, Elettra Lamborghini pigia e si gira per lei. Solo poche note bastano per far girare anche Guè Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio ma, alla fine, Miriam vota il girl power e sceglie Elettra. Di lei poi dirà: “Di Miriam mi piace perché ha esattamente quello che cercavo, ha la caz*imma giusta ed è molto vicina a me.” Ma chi è Miriam Ayba? Come da lei stesso svelato, il suo è un nome d’arte che mescola il nome reale con un vocabolo della lingua Nigeriana degli Yoruba e che vuol dire “regina”. E le movenze da donna sicura di se, infatti, non le mancano, così come lo stile molto urban che piace molto ad Elettra ma anche al pubblico a casa.

Miriam Ayaba, chi è il talento di The Voice of Italy

Di recente intervistata da lacasadelrap per l’uscita del suo signolo “Sola”, Miriam Ayaba ha svelato quali sono sue influenze musicali: “Diciamo che, anche se ora mi butto nel mondo Urban, “questa donzella” è nata dal Blues e Jazz di Ray Charles, Ella Fitzgerald, Etta James, Aretha Franklin… Insomma, quelli che non usavano ancora l’autotune. – e aggiunge – Fino a qualche anno fa mi esibivo per strada con degli amici che mi seguivano con la chitarra e al posto di fare “freestyle” e lanciare “punchline” pesanti mi dilettavo nell’improvvisare con lo scat.” Vedremo che con questo mix di talento e stile riuscirà ad arrivare alla fine della gara di The Voice of Italy.



