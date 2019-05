Miriana Perletti, chi è?/ Come l’Atalanta: prova da Champions League a Ciao Darwin

Miriana Perletti è stata protagonista della prova di coraggio a Ciao Darwin 2019. Nella sfida Juve contro tutti ha rappresentato la fazione degli “altri” con la maglia dell’Atalanta cucita sul petto. La ragazza ha appena 20 anni ed è già un volto noto per TuttoAtalanta. La ragazza di Cenate Sotto dopo aver passato una vita in Curva Sud è riuscita a vincere il concorso per diventare il volto femminile per la trasmissione di Bergamo Tv, scelta tra dieci finaliste nel 2017 nel centro commerciale di Stezzano. In due anni i tifosi della Dea si sono molto legati a lei, dimostrando di provare affetto in diverse situazioni. Tanto che la stessa ragazza durante la prova di coraggio ha mandato un messaggio per evidenziare che il suo pensiero è sempre per i tifosi nerazzurri.

Miriana Perletti, chi è? Corsa Champions come la sua Atalanta

La prova coraggio di Miriana Perletti a Ciao Darwin stasera ha ricordato quanto fatto fino a questo momento dall’Atalanta. La Dea di Gian Piero Gasperini infatti sta giocando da protagonista in Serie A, dimostrando di avere nelle sue corde la possibilità di raggiungere il quarto posto. Come la Dea anche Miriana sul campo ha dimostrato grande personalità. Bardata per bene è scesa in campo per sfidare due cani ferocissimi che l’aggredivano e rispetto alla sua collega se l’è cavata decisamente bene. Questo le ha permesso di mettere a terra diverse volte i due animali, urlando a ripetizione ai cani di dover stare a cuccia di fronte al loro pressing sul suo corpo. Una prova da Champions proprio come l’Atalanta.

