Momentum/ Video, su Italia 1 il film con Morgan Freeman (oggi, 3 maggio 2019)

Momentum arricchirà il palinsesto televisivo di Italia 1 di questo venerdì 3 maggio 2019 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana che è stata realizzata nel 2015 dalla casa cinematografica Azari Media in collaborazione con la Thaba Media Mentre la distribuzione sia al cinema che nel mercato dell’home video è stata gestita dalla GoDigital. La regia del film è stata affidata Stephen Campbell, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Adam Marcus e Debra Sullivan, il montaggio è stato eseguito da Doobie Whote mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Laurent Eyquem. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori abbastanza apprezzati e conosciuti in tutto il mondo cinematografico come nel caso di Morgan Freeman, Olga kurylenko, James Purefoy e Karl Thaning.

Momentum, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Momentum. A Città del Capo del Sudafrica una banda di rapinatori in grado di utilizzare con estrema maestria numerosi dispositivi di ultima generazione ed estremamente tecnologici stanno per mettere in atto una incredibile rapina all’interno di una banca dove sono custoditi enormi quantitativi di diamanti particolarmente preziosi. Facendo leva sulla loro abilità e soprattutto sull’utilizzo di queste strumentazioni i banditi riescono nel loro intento riuscendo anche a depistare le forze dell’ordine che prontamente erano intervenute per evitare la rapina. Tuttavia nella fase di fuga avviene una incredibile e sconsiderata litigata tra alcuni dei rapinatori che porta ad un duro scontro armato durante il quale uno dei due rimane ucciso e l’altra di nome Alex viene smascherata da alcuni testimoni che la vedono in pieno volto. Nonostante quanto avvenuto la donna riesce a sfuggire ai tentativi di cattura mentre gli altri componenti della banda ed in particolare modo il suo ex ragazzo Kevin riescono a mettere al sicuro l’intero bottino conquistato dandosi appuntamento per la sera stessa in un albergo della città dove poter dividere equamente il tutto. Le cose si andranno ulteriormente a complicare per via dell’intervento di un potente senatore degli Stati Uniti d’America che ingaggia una vera e propria Task Force di mercenari alla quale da l’ordine di recuperare non il bottino bensì un prezioso elemento di memoria sul quale sono riportate le tracce di un piano da lui stesso architettato e che prevedeva un attacco nei confronti della città di Chicago in maniera tale da creare i presupposti per una nuova guerra che avrebbe portato enormi benefici alle sue casse. Gli uomini ingaggiati dal senatore iniziano quindi a dare la caccia prima a Kevin e quindi ad Alex In quella che sarà una vera e propria fuga contro il tempo per riuscire a centrare il rispettivo obiettivo. Alla fine la donna facendo leva sulle proprie abilità che ha maturato nel corso di tanti anni di addestramento all’interno delle agenzie di reclutamento del servizio segreto americano riesce a salvarsi e soprattutto a smascherare quanto organizzato dallo stesso senatore americano.

