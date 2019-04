Monica Rutelli, sorella di Serena/ Chi è? Sorpresa al GF 16: “Non ci separeremo mai!”

Momenti emozionati per Serena Rutelli nella Casa del Grande Fratello 16. Barbara d’Urso ripropone un confessionale in cui Serena racconta di come i suoi genitori abbiano abbandonato lei e sua sorella Monica e di come suo padre, mentendo e dicendo loro di portarle al Luna Park, le ha invece portate in una Casa Famiglia. Serena e la sorella Monica, però, non si sono mai separate e questo anche grazie ai loro genitori adottivi: Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Nella Casa, prima dell’esito della nomination (che la vede salva), Serena riceve una bellissima sorpresa: una lettera di sua sorella Monica. “Ricordati che non ci separeremo mai.” Inizia il video messaggio, che continua così: “Amore mio, eccomi qua, sei fantastica. Ma quando ti butti giù amore, ricordati quando eravamo più piccole, quando tu mi sostenevi e mi davi forza, quando non ce la facevo perché tu, comunque, ti sei sempre presa cura di me, da quando avevo pochi mesi.”

SERENA ABBRACCIA SUA SORELLA MONICA AL GRANDE FRATELLO 16

La lettera di Monica Rutelli a sua sorella Serena continua con parole di grande amore: “Non abbiamo mai avuto quell’infanzia che hanno tutti i bambini, con la mamma e col papà. Eravamo solo io e te, da sole in una stanza, a farci forza da sole.” Poi però la svolta nella loro vita: “Fino a quando non siamo arrivate in casa famiglia, dove c’era Suor Maria Assunta che ci voleva talmente tanto bene che non ci ha mai fatto mancare niente. Ma comunque non era l’amore di due genitori. Dopo la sofferenza abbiamo scoperto cosa significa amare e cosa significa famiglia. Infatti i nostri genitori, Barbara e Francesco, ci hanno regalato un amore incondizionato”. La lettera si conclude ma ecco che Monica fa il suo ingresso nella Casa per un breve ma emozionante abbraccio a sua sorella Serena.

